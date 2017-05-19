Fenerbahçe-Real Madrid ,Euroleague sow başlıyor

Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki Euroleague Final Four yarı final mücadelesinde Fenerbahçe, İspanyol Real Madrid ile karşılaşacak. Rus ekibi CSKA Moskova ise Yunan temsilcisi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek.Basketbolda Avrupa’nın en büyüğünün belli olacağı Final Four, İstanbul’da başlıyor… Fenerbahçe’nin ilk rakibi, son 6 maçta 5 kez devirdiğimiz İspanyol ekibi Real Madrid. 19 Mayıs coşkusunu katlamak, o kupayı ilk kez Türkiye’ye getirmek elinde. Parkenin ve askerleri hazır.Temsilcimiz Fenerbahçe ile Real Madrid arasında oynanacak karşılaşma bu akşam saat 21:30’da başlayacak. Dev karşılaşma TRTSPOR’dan şifresiz olarak ve beIN SPORTS’dan şifreli olarak canlı yayınlanacak Mücadeleyi TRT’nin yayınlayıp yayınlamayacağı henüz belli olmadı.Temsilcimiz Fenerbahçe Eurolague’de normal sezonu 5. sırada bitirmiş ve play-off’da Yunan ekibi Panatkinaikos ile eşleşmişti. Fenerbahçe Panatkinaikos’u 3-0 ile geçerek adını Final-Four’a yazdırmıştı.Final-Four’un diğer karşılaşması ise Olimpiakos ve CSKA Moskova arasında oynanacak ve saat 18:30’da başlayacak…Udoh,Melih,Antic,Bogdanovic,Bennett,Sloukas,Nunnally,Vesely,Kalinic,Dixon,Ahmet,DatomeRandolph,Draper,Fernandez,Doncic,Maciulis,Reyes,Ayon,Carroll,Hunter,Llull,Thompkins,TaylorFenerbahçe, THY Euroleague’de normal sezonu 18 galibiyetle 5. sırada bitirdi. Sezona 4’te 4 yaparak başlayan sarı-lacivertliler, gösterdiği performansla son haftalara ilk 2 içinde girdi. Son 4 haftada 1 galibiyet alabilen Fenerbahçe, normal sezonu 5. sırada tamamlayarak, play-off öncesi saha avantajını kaybetti.Normal sezonu 5. sırada bitirerek adını play-off’a yazdıran Fenerbahçe, Yunanistan’ın Panathinaikos Superfoods takımıyla eşleşti. Saha avantajını kaybeden sarı-lacivertli ekip, buna rağmen gösterdiği performansla play-off’u kayıpsız geçti. Deplasmandaki karşılaşmaları 71-58 ve 80-75 kazanan Fenerbahçe, sahasındaki ilk müsabakayı da 79-61 galip tamamladı ve adını Dörtlü Final’e yazdırdı.Sarı-lacivertli ekipte Bogdan Bogdanovic ile Ekpe Udoh, normal sezon ve play-off’taki istatistikleriyle dikkati çekiyor. THY Avrupa Ligi’nde sezonun en iyi ilk 5’ine seçilen Bogdanovic ve Udoh, aynı zamanda sarı-lacivertlilerin de en skorer oyuncuları oldu. Bogdanovic 14,5, Udoh ise 12 sayı ortalamasıyla sezon içinde takımlarına katkıda bulundu. Bogdanovic özellikle play-off serisinde Panathianikos Superfoods potasına gönderdiği ortalama 19,3 sayıyla ön plana çıktı. Udoh ise THY Avrupa Ligi’nde hem ribauntta hem de blok istatistiklerinde zirvede yer aldı. Tecrübeli uzun oyuncu, 7,6 ribaunt ve 2,1 blok ortalamasıyla Avrupa Ligi’nin bu istatistiklerde en iyisi oldu. Sarı-lacivertli basketbolcu, Dörtlü Final’e kalan ekipler arasında CSKA Moskovalı Nando De Colo’dan sonra en fazla verimlilik puanına sahip oyuncu olmayı başardı. Sarı-lacivertli takımın en fazla asist yapan ismi ise 4,6 ortalamayla Yunan oyun kurucu Kostas Sloukas oldu.Fenerbahçe, Dörtlü Final’de karşılaşacağı Real Madrid ile son 3 yıldaki rekabetiyle dikkati çekiyor. İspanyol temsilcisiyle son 3 sezonda 8 kez karşılaşan Fenerbahçe, bu maçların 5’ini kazandı. 2014-2015 sezonunda Dörtlü Final yarı final maçında rakibine yenilen Fenerbahçe, 2015-2016’da Real Madrid karşısında etkili bir performans gösterdi. Normal sezonda yaptığı 2 maçın 1’ini kazanan sarı-lacivertliler, çeyrek finalde karşılaştığı eflatun-beyazlıları 3 müsabakada da mağlup etti. Fenerbahçe ile Real Madrid arasında bu sezon yapılan iki maçta takımlar birer galibiyet aldı.