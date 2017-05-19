Fenerbahçe Real Madrid'in elinden kaptı

Fenerbahçe basketbolda yeni transferini yaptı.Real Madrid’in de peşinde koştuğu Nicolsa Melli ile Fenerbahçe’nin uzun vadeli bir kontrat konusunda anlaştıkları ileri sürüldü.THY Euroleague Final Four öncesi Fenerbahçe’nin Avrupa’nın en iyi uzun oyuncularından biri kabul edilen Nicolo Melli ile uzun vadeli bir kontrat konusunda anlaşma sağladığı ileri sürüldü…La Gazzetta dello Sport’ta yer alan haberde; Fenerbahçe’nin bu transfer için Melli ile uzun süredir görüşme halinde olduğu kaydedildi. Fenerbahçe Genel Menajeri Maurizio Gherardini ve Luigi Datome’nin Melli’yi ikna etme konusunda özel olarak gayret gösterdiği ve İtalyan uzunun uzun vadeli bir kontrat imzalamayı kabul ettiği ifade edildi.Emporio Armani Milano sonrası Brose Baskets Bamberg’te geçirdiği iki sezonda Avrupa’nın sayılı oyuncuları arasına giren Melli, bu sezon EuroLeague’de 9.2 sayı, 6.5 ribaunt ve 2.7 asist ortalamaları yakaladı.Sezon içerisinde Avrupa basını tarafından ismi Fenerbahçe ve Real Madrid ile anılan Brose Baskets Bamberg’in İtalyan yıldızı Nicolo Melli, transfer için yeşil ışık yaktı.TuttoSport’a konuşan Melli,dedi.NBA ihtimali üzerine gelen soruya Melli,ifadelerini kullandı.