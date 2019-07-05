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Fenerbahçe Rodrigues'i renklerine bağladı

 Fenerbahçe daha önce Galatasaray'da forma giyen Rodrigues'i renklerine bağladı.

Fenerbahçe Rodrigues'i renklerine bağladı

 Fenerbahçe daha önce Galatasaray'da forma giyen Rodrigues'i renklerine bağladı.

05 Temmuz 2019 Cuma 07:43
Fenerbahçe Rodrigues'i renklerine bağladı

Fenerbahçe Rodrigues'i renklerine bağladı

   Fenerbahçe daha önce Galatasaray'da forma giyen Rodrigues'i renklerine bağladı.İlk kez 25 Haziran'dan "Sözcü Skor" ekibinin duyurduğu Garry Rodrigues-Fenerbahçe görüşmesinden olumlu sonuç çıktı. Sarı lacivertliler, 28 yaşındaki kanat oyuncusunu 2 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Fenerbahçe Kulübü, Suudi Arabistan’ın Al Ittihad kulübünde forma giyen 28 yaşındaki Garry Rodrigues’i kadrosuna kattı.

Geçen sezon devre arasında Galatasaray’dan ayrılarak 9 milyon Euro’ya Al-Ittihad’a transfer olan Rodrigues, Fenerbahçe ile anlaşma sağladı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal’ın da onay verdiği başarılı futbolcu, Ocak 2017-Ocak 2019 tarihleri arasında Galatasaray’da forma giymişti.

Süper Lig’de sarı kırmızılı formayla şampiyonluk yaşayan Rodrigues, 61 Süper Lig maçında 13 gol atıp 14 asist yaptı.

Suudi Arabistan’da oynadığı 9 maçta 1 gol atan Rodrigues transferinin kısa süre içinde resmi olarak duyurulması bekleniyor.

(Skor(

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeGalatasarayGarry Rodrigues
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