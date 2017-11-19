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Fenerbahçe sahasında farklı galip

Süper Lig'in 12. haftasında oynanan karşılaşmada Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Demir Grup Sivasspor'u 4-1 yendi.

Fenerbahçe sahasında farklı galip

Süper Lig'in 12. haftasında oynanan karşılaşmada Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Demir Grup Sivasspor'u 4-1 yendi.

19 Kasım 2017 Pazar 21:52
Fenerbahçe sahasında farklı galip

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor maçı, ev sahibi takımın 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.

31. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Demir Grup Sivasspor savunmasının uzaklaştıramadığı topu ceza sahası içi sol çaprazda alan Janssen'in vuruşunda, meşin yuvarlak Auremir'e çarparak penaltı noktası gerisindeki Dirar'ın önünde kaldı. Faslı futbolcu bekletmeden yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0.

47. dakikada Demir Grup Sivasspor, skora denge getirdi. Emre Kılınç'ın savunma arkasına attığı pasta topla buluşan Bifouma, ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncu hafif sağ çaprazdan yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.

61. dakikada sarı-lacivertliler bir kez daha öne geçti. Giuliano'nun soldan kullandığı kornerde arka direkteki Skrtel meşin yuvarlağı kafayla içeri çevirdi. Yaşanan karambolde Janssen'in arka arkaya iki kafa vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü. Son olarak altıpas içinde topu önünde bulan Soldado'nun yaptığı şık vuruşta, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.

64. dakikada Demir Grup Sivasspor'da Bifouma, faul yaptığı gerekçesiyle hakem Yaşar Kemal Uğurlu'dan sarı kart gördü. İtirazlarını sürdüren Bifouma, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

77. dakikada Fenerbahçe, Soldado ile bir gol daha buldu. Ndinga'nın hatasında topu kapan Soldado, sol çaprazdan ceza sahasına girdi. İspanyol futbolcu, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda, yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlağı uzak köşeden filelerle buluşturdu: 3-1.

81. dakikada sarı-lacivertli ekip farkı 3'e çıkardı. Giuliano'nun pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Soldado, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Deneyimli golcü, meşin yuvarlağı kaleci Rochet'in solundan ağlara gönderdi: 4-1.

Mücadele, sarı-lacivertli ekibin 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Soldado'dan 20 saniyede gol, 20 dakikada "hat trick"

Karşılaşmada 60 dakika 20 saniye geride kalırken Aatıf Chahechouhe'nin yerine oyuna giren Soldado, tam 20 saniye sonra attığı şık golle sarı-lacivertli takımı 2-1 öne geçirdi.

Fenerbahçe formasıyla 11. resmi maçında ilk golüne bu maçta ulaşan İspanyol santrfor, 20 dakika içinde Sivas ekibinin ağlarını 3 kez havalandırdı.

Soldado, 4 yıl sonra bir maçta 3 gol atarak "hat trick" yaptı.

Muhabir: Emrah Oktay-Erkan Tiryaki

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Spor
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