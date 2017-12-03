Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı 4 golle evine yolluyor

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Kendi sahasında Kasımpaşa'yı köşeye sıkıştıran Fenerbahçe, 4 golle, taraftarlarının gönlünü fethetti..

İyi başlayamadığı ligin son 2 haftasını kayıpsız geçerek çıkış yakalayan sarı-lacivertli ekip, kendisi gibi yükselişte olan Kasımpaşa'yı konuk etti. Fenerbahçe, ligde 13 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 23 puan topladı.

Kasımpaşa, ligde oynadığı son 4 karşılaşmada 3 galibiyet ve bir beraberlikle 10 puan toplayarak çıkışa geçti. Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki İstanbul temsilcisi, geride kalan 13 maçta topladığı 18 puanla haftaya 10. sırada girdi.

FENERBAHÇE: 4 - KASIMPA

FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Skrtel, Neustadter, İsmail, Dirar, Aatif, Josef, Mehmet Topal, Giuliano, Alper

YEDEKLER: Kameni, Erten Ersu, Hasan Ali, Isla, Ozan Tufan, Van Persie, Neto, Valbuena, Ahmethan, Oğuz Kağan

TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman

KASIMPAŞA: Ramazan, Popov, Youssef, Omeruo, Veigneau, Veysel, Pavelka, Mensah, Murillo, Trezeguet, Eduok

YEDEKLER: Neumayr, Kadem Burak Yaşar, Rangel, Onur, Burak Turan, Ahmed, Abdullah, Hakan, Hasan, Etoundi

TEKNİK DİREKTÖR: Kemal Özdeş

STAT: Ülker

HAKEM: Ümit Öztürk

SAAT: 19.30

YAYIN: beIN SPORTS 1

SAKATLAR: Soldado, Mehmet Ekici, Jose (Fenerbahçe), Koita (Kasımpaşa)

CEZALILAR: Janssen (Fenerbahçe), Sadiku (Kasımpaşa)

ŞA: 2 (26' Neustadter, 49', 62' Giuliano, 81' Valbuena | 45+1' Mensah, 82' Murillo)

MAÇTAN NOTLAR

Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa ile yaptığı maçta, geçen haftaki ilk 11'ine göre tek değişiklikle sahada yer aldı. Ülker Stadı'ndaki maçta Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, geçen hafta Antalyaspor'u 1-0 yendikleri maçın ilk 11'inde zorunlu bir değişiklik yaptı. Sarı kart cezalısı Vincent Janssen'in yerine ilk 11'de Alper Potuk oynadı.

Sarı-lacivertlilerde kalede Volkan Demirel görev aldı. Teknik direktör Aykut Kocaman, savunma dörtlüsünü ise Şener Özbayraklı, Roman Neustaedter, Martin Skrtel ve İsmail Köybaşı'ndan oluşturdu. Ön liberoda Mehmet Topal ve Josef de Souza oynarken, kanatlarda Nabil Dirar ile Aatıf Chahechouhe görev yaptı. Santrfor arkasında Giuliano Victor de Paulo, ileri uçta ise Alper Potuk şans buldu.

Fenerbahçe'de Janssen'in yanı sıra Antalyaspor maçında sakatlanan Roberto Soldado, hafta içi Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Adana Demirspor'la yapılan ilk mücadelede sakatlanan Mehmet Ekici ve uzun süredir sakatlığı bulunan Jose Fernandao kadroda yer almadı.

Sakatlıktan kurtulan Mauricio Isla, yedek kulübesinde oturdu.

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçı kadrosunda, ileri uçta asıl pozisyonu santrfor olmayan futbolcu görev aldı. Sarı-lacivertlilerin ileri ucunda asıl mevkisi orta saha olan Alper Potuk görev yaptı. Santrforlardan Janssen'in cezalı, Soldado ve Fernandao'nun sakat olduğu Fenerbahçe'de, teknik direktör Kocaman, diğer santrforlar Van Persie ve genç futbolcu Ahmethan Köse'yi ise yedek soyundurdu.

VAN PERSİE 100 GÜN SONRA KADRODA

Fenerbahçe'de Hollandalı futbolcu Van Persie, sakatlığından kurtuldu ve 100 gün sonra kadroya girdi. Van Persie, sarı-lacivertli takımda bundan önceki maçına UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 24 Ağustos'ta Makedon temsilcisi Vardar karşısında çıkmıştı. Hollanda Milli Takımı'nın 31 Ağustos'ta Fransa ile oynadığı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu maçında sakatlanan Van Persie, 3 ay yeşil sahalardan uzak kalmıştı.

TARAFTARIN İLGİSİ ARTTI

Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarının son 2 haftayı kayıpsız geçmesine kayıtsız kalmadı. Sarı-lacivertli taraftarlar, Kadıköy'de oynanan son üç lig maçına oranla tribünleri önemli ölçüde doldurarak takımlarına destek verdi.

Statta 40 bine yakın Fenerbahçeli taraftar yer aldı. Kasımpaşalı 100 kadar taraftar da maçı deplasman tribününden takip etti. Öte yandan, Kasımpaşa taraftarları, 2016 Ocak'ta vefat eden Genç Fenerbahçeliler (GFB) taraftar grubunun lideri Sefa Kalya'nın büyük bir posterini tribünde açtı.

KASIMPAŞA'DA 3 DEĞİŞİKLİK

Kasımpaşa, Fenerbahçe karşısında sahaya, 13. haftadaki kadrosundan 3 değişiklikle çıktı. Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, geçen hafta Atiker Konyaspor'u 2-1 yenen takımının ilk 11'inde yer alan Franck Etoundi ve Markus Martin Neumayr'ı yedekler arasında tuttu. Sarı kart cezalısı Loret Sadiku da kadroda bulunmadı.

Kasımpaşa'da bu isimlerin yerine Ben Youssef, Trezeguet ve David Pavelka ilk 11'de görev aldı.

FENERBAHÇE EVİNDE PAŞA'YA KAYBETMİYOR

Fenerbahçe, Kasımpaşa'yla Ülker Stadyumu'nda oynadığı son 6 maçı kaybetmedi. Son olarak 28 Aralık 2009'da Kadıköy'de oynanan seyircisiz maçta Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, bu müsabakadan sonra oynanan 6 maçın 5'ini kazanıp 1'inde berabere kalmıştı.



İKİ OYUNCU CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de iki futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Süper Lig'de geride kalan 13 haftada üçer sarı kartı bulunan Hasan Ali Kaldırım ile Roman Neustaedter, Kasımpaşa karşılaşmasında sarı kart görmeleri durumunda 15. haftadaki Bursaspor maçında cezalı duruma düşecek.

FENERBAHÇE LİGDE 6 MAÇTIR YENİLMİYOR

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de 6 maçtır mağlup olmuyor. Ligde son olarak 7. haftadaki Teleset Mobilya Akhisarspor maçında mağlup olan Fenerbahçe, sonrasında çıktığı 6 müsabakayı kaybetmedi. Fenerbahçe, söz konusu 6 maçlık bölümde Evkur Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor ve Antalyaspor karşılaşmalarını kazanırken, Galatasaray, Kayserispor ve Osmanlıspor ile berabere kaldı. Fenerbahçe, mağlubiyet yüzü görmediği son 6 lig maçında 12 gol atarken, rakiplerinin 6 golünü engelleyemedi.

29. RANDEVU

Fenerbahçe ile Kasımpaşa, lig tarihinde 29. kez karşılaşıyor. İki ekip arasında geride kalan 28 maçtan 22'sini Fenerbahçe, 3'ünü Kasımpaşa kazandı, 3 müsabaka da berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin lig maçlarındaki 65 golüne, Kasımpaşa 22 golle yanıt verdi. Geçen sezonun ilk yarısında Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maçta Fenerbahçe 5-1 galip geldi, ikinci yarıda Ülker Stadı'ndaki randevu golsüz bitti.

PAŞA 9 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Kasımpaşa, Süper Lig'de Fenerbahçe ile yaptığı son 9 maçta galip gelemedi. Fenerbahçe karşısında son galibiyetini 2012-2013 sezonunun ilk yarısında evinde 2-0'lık sonuçla alan lacivert-beyazlılar, daha sonraki 9 maçtan 8'ini yitirdi, birinde berabere kaldı. İki takım arasında oynanan maçlarda en farklı skorlu galibiyetleri Fenerbahçe, 6-2 ve 5-1'lik skorlarla elde etti.

2010-2011 sezonunun ilk yarısında Kasımpaşa'nın sahasındaki yenileme çalışmaları nedeniyle Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan maçı Fenerbahçe 6-2 kazandı. Geçen sezonun ilk yarısındaki 5-1'lik maç da iki ekip arasındaki 28 müsabaka içinde en farklı skorlardan biri olarak kayıtlara geçti.

Kasımpaşa ise 2009-2010 sezonunda Kadıköy'de yapılan ve Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçtan 3-1, 2012-2013 sezonunda kendi sahasındaki karşılaşmadan da 2-0 galip ayrıldı.

Bu arada, Fenerbahçe ile Kasımpaşa, iki aşamalı olarak oynanan 1962-1963 sezonunda hem Beyaz Grup'ta hem de Final Grubu'nda birlikte yer alınca, bir sezonda birbirleriyle toplam 4 maç yapmış oldu.

Kasımpaşa, Fenerbahçe ile lig tarihinde yaptığı 28 maçın 14'ünde gol atamadı. Lacivert-beyazlılar, Fenerbahçe filelerini 14 maçta havalandırabilirken, kendi kalesinde ise sadece 4 maçta gol görmedi.

