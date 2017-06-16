Fenerbahçe şampiyon, Beşiktaş Sompo Japan 94-Fenerbahçe 98

Final serisinde Fenerbahçe durumu 4-0 yaptı ve 8.ci kez Şampiyon oldu

Final serisinde Fenerbahçe durumu 4-0 yaptı ve 8.ci kez Şampiyon oldu.Evinde Beşiktaş Sompo Japan Fenerbahçe'yi ağırladı.Hayli çekişmeli geçen karşılaşmada Fenerbahçe son 2 dakikaya 14 sayı fark geride girdi ve bunu kapatarak maçı uzatmalara götürdü.Seyircisiz oynanan karşılaşmayı uzatmada Fenerbahçe 98-94 kazanarak kazandı.Fenerbahçel seremoniye ‘şampiyon’ tişörtleriyle çıktılar. Madalyalarını ve kupayı TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu’nun elinden alan Fenerbahçe, kupayla basın mensuplarına poz verdiler. MVP ödülünü ise Bogdan Bogdanovic aldı.24-19 (Fenerbahçe)47-42 (Beşiktaş)64-59 (Beşiktaş)84-84 (Uzatma)98-94 (Fenerbahçe): Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi: Zafer Yılmaz, Yener Yılmaz, Alper Altuğ KöselerliKenan Sipahi 22, Roll 15, Strawberry 20, Clark 9, Stimac 13, Sertaç Şanlı 4, Erkan Veyseloğlu 3, Weems 8, Muratcan GülerAli Muhammed 14, Bogdanovic 23, Kalinic 7, Udoh 12, Vesely 26, Sloukas 2, Datome 4, Ahmet Düverioğlu 6, Melih Mahmutoğlu 2, Barış Hersek, Berk Uğurlu, Egehan Arna 21. Periyot: 19-24Devre: 47-423. Periyot: 64-59Normal süre: 84-84Beş faulle çıkanlar: 39.34 Stimac, 40.16 Sertaç Şanlı, 44.20 Weems (Beşiktaş Sompo Japan), 39.42 Sloukas (Fenerbahçe)Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off finalinde Fenerbahçe, normal süresi 84-84 berabere biten 4. maçta Beşiktaş Sompo Japan'ı uzatma bölümü sonunda 98-94 yendi. Final serisini 4-0 üstün tamamlayan Fenerbahçe, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 2016-2017 sezonunun şampiyonu oldu.