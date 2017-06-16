﻿
Spor:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

16 Haziran 2017 Cuma 21:49

Fenerbahçe şampiyon,Beşiktaş Sompo Japan 94-Fenerbahçe 98

Final serisinde Fenerbahçe durumu 4-0 yaptı ve 8.ci kez  Şampiyon oldu

Fenerbahçe şampiyon,Beşiktaş Sompo Japan 94-Fenerbahçe 98
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Fenerbahçe şampiyon, Beşiktaş Sompo Japan 94-Fenerbahçe 98
Final serisinde Fenerbahçe durumu 4-0 yaptı ve 8.ci kez  Şampiyon oldu.Evinde Beşiktaş Sompo Japan Fenerbahçe'yi ağırladı.Hayli çekişmeli geçen karşılaşmada Fenerbahçe son 2 dakikaya 14 sayı fark geride girdi ve bunu kapatarak maçı uzatmalara götürdü.Seyircisiz oynanan karşılaşmayı uzatmada  Fenerbahçe  98-94 kazanarak kazandı.Fenerbahçel seremoniye ‘şampiyon’ tişörtleriyle çıktılar. Madalyalarını ve kupayı TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu’nun elinden alan Fenerbahçe, kupayla basın mensuplarına poz verdiler. MVP ödülünü ise Bogdan Bogdanovic aldı.  


 
1.Periyot: 24-19 (Fenerbahçe)
2.Periyot: 47-42 (Beşiktaş)
3.Periyot: 64-59 (Beşiktaş)
4.Periyot: 84-84 (Uzatma)
5.Periyot: 98-94 (Fenerbahçe)

Beşiktaş Sompo Japan - Fenerbahçe: 94-98

Salon: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Zafer Yılmaz, Yener Yılmaz, Alper Altuğ Köselerli

Beşiktaş Sompo Japan: Kenan Sipahi 22, Roll 15, Strawberry 20, Clark 9, Stimac 13, Sertaç Şanlı 4, Erkan Veyseloğlu 3, Weems 8, Muratcan Güler

Fenerbahçe: Ali Muhammed 14, Bogdanovic 23, Kalinic 7, Udoh 12, Vesely 26, Sloukas 2, Datome 4, Ahmet Düverioğlu 6, Melih Mahmutoğlu 2, Barış Hersek, Berk Uğurlu, Egehan Arna 2

1. Periyot: 19-24
Devre: 47-42
3. Periyot: 64-59
Normal süre: 84-84

Beş faulle çıkanlar: 39.34 Stimac, 40.16 Sertaç Şanlı, 44.20 Weems (Beşiktaş Sompo Japan), 39.42 Sloukas (Fenerbahçe)
Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off finalinde Fenerbahçe, normal süresi 84-84 berabere biten 4. maçta Beşiktaş Sompo Japan'ı uzatma bölümü sonunda 98-94 yendi. Final serisini 4-0 üstün tamamlayan Fenerbahçe, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 2016-2017 sezonunun şampiyonu oldu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
FenerbahçeBeşiktaşSompo Japan
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçe'de 2.ci Aykut Kocaman dönemi Fenerbahçe'de 2.ci Aykut Kocaman dönemi
Tamer Tuna Göztepe teknik direktörü oldu. Tamer Tuna Göztepe teknik direktörü oldu.
Beşiktaş-Fenerbahçe final serisinin 4. maçına çıkıyorlar Beşiktaş-Fenerbahçe final serisinin 4. maçına...
Fenerbahçe Nabil Dirar ile anlaştı Fenerbahçe Nabil Dirar ile anlaştı
Beşiktaş'a  taraftarın cezası ağır oldu Beşiktaş'a  taraftarın cezası ağır oldu
Gomis Galatasaray'da Gomis Galatasaray'da
Yukarı Çık

Fenerbahçe'de 2.ci Aykut Kocaman dönemi
Fenerbahçe teknik direktörünü bugün resmen açıkladı.

Haberi Oku