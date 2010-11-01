Fenerbahçe Şampiyonluk maçına çıkıyor

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, 2016-2017 Turkish Airlines Euroleague sezonunun finalinde Olimpiakos ile karşılaşıyor. Bu akşam 21:00’de Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak mücadele beIN Sports3 ve TRT 1 kanallarından canlı yayınlanacak.Fenerbahçe, Euroleague’de üst üste ikinci kez final oynama hakkı elde etmiş ve tarihi bir başarıya şimdiden imza atmış durumda. Obradovic’in öğrencileri, Olimpiakos karşısına, Sinan Erdem Spor Salonu’nda Fenerbahçe taraftarının müthiş desteğiyle beraber Avrupa şampiyonluğu için çıkacak.Fenerbahçe’nin rakibi Yunanistan’ın en önemli iki temsilcisinden biri olan Olimpiakos’un mazisinde 3 Euroleague, 12 Yunanistan Ligi, 9 Yunanistan Kupası ve 1 Kıtalararası Kupa şampiyonlukları bulunuyor.Geçmiş KarşılaşmalarFenerbahçe, rakibiyle bugüne dek Euroleague’de oynadığı 12 maçta beş galibiyet elde etti.Fenerbahçe , bu sezon oynanan ilk karşılaşmada rakibine 71-62 mağlup olmuştu. Bu maçta Jan Vesely 22, Kostas Sloukas ve Luigi Datome 10’ar sayı buldu. Olimpiakos’ta ise Matt Lojeski 14, Ioannis Papapetrou 12, Erick Green ise 11 sayı üretti.Sezonun ikinci yarısında Fenerbahçe Ülker Sports Arena’da oynanan karşılaşmayı ise 67-64 ile kazandı. Bu müsabakada Bogdan Bogdanovic 27, Luigi Datome ise 17 sayı üretti. Olimpiakos cephesinde ise Erick Green 17, Kostas Papanikolaou 13, Georgios Printezis ise 10 sayı buldu.2016-17 – Normal Sezon – Fenerbahçe 67-64 Olimpiakos2016-17 – Normal Sezon – Olimpiakos 71-62 Fenerbahçe2014-15 – Top 16 – Olimpiakos 64 – 73 Fenerbahçe2014-15 – Top 16 – Fenerbahçe 68 – 74 Olimpiakos2013-14 – Top 16 – Fenerbahçe 78 – 74 Olimpiakos2013-14 – Top 16 – Olimpiakos 95 – 82 Fenerbahçe2012-13 – Top 16 – Fenerbahçe 73 – 78 Olimpiakos2012-13 – Top 16 – Olimpiakos 82 – 71 Fenerbahçe2011-12 – Normal Sezon – Fenerbahçe 86 – 70 Olimpiakos2011-12 – Normal Sezon – Olympiacos 81 – 74 Fenerbahçe2010-11 – Top 16 – Fenerbahçe 65 – 80 Olimpiakos2010-11 – Top 16 – Olimpiakos 70 – 84 Fenerbahçe