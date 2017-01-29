Fenerbahçe şokta;Kayserispor 4 Fenerbahçe 1

Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren sezonunda Fenerbahçe Kayserispor deplasmanında puansız dönüyor.Sakat oyuncuları Ozan Tufan,Volkan Şen,Aaatif,Mousa Sow’dan yoksun kadrosuyla maça çıkan sarılacivertliler ilk yarıda evinde 3-3 berabere kaldığı Kayserispor’a 2-1 yenildi ve şampiyonluk yarışında büyük yara aldı.
Maçta goller 32.dakikada Kayserispor adına Umut Bulut,41.dakikada Mehmet Topal ,69.dakikada Güray Vural,88.dakikada Welliton,94.dakikada Güray attı.Bu sonuçla Fenerbahçe 35 puanda kalırken,Kayserispor puanını 16'ya çıkardı.
Yazarımız Tayfun Gökdeniz!in Maç Yorumu
Kadrolar:
Kayserispor: Ali Ahamada,Levent,Kana,Hakan,Deniz,Lawal,Güray,Varela,Rotman,Erkan,Umut
Fenerbahçe:Volkan,Şener,Kjaer,Skrtel,Hasan Ali,Mehmet,Souza,Lens,Salih,Alper,Fernandao