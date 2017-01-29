Spor:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

29 Ocak 2017 Pazar 19:42

Fenerbahçe şokta;Kayserispor 4 Fenerbahçe 1

Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren sezonunda Fenerbahçe Kayserispor deplasmanında puansız dönüyor.

Fenerbahçe şokta;Kayserispor 4 Fenerbahçe 1
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Kayserispor 4 Fenerbahçe 1

   Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren sezonunda Fenerbahçe Kayserispor deplasmanında puansız dönüyor.Sakat oyuncuları Ozan Tufan,Volkan Şen,Aaatif,Mousa Sow’dan yoksun kadrosuyla maça çıkan sarılacivertliler ilk yarıda evinde 3-3 berabere kaldığı Kayserispor’a 2-1 yenildi ve şampiyonluk yarışında büyük yara aldı.
   Maçta goller 32.dakikada Kayserispor adına Umut Bulut,41.dakikada Mehmet Topal ,69.dakikada Güray Vural,88.dakikada Welliton,94.dakikada Güray attı.Bu sonuçla Fenerbahçe 35 puanda kalırken,Kayserispor puanını 16'ya çıkardı.
Yazarımız Tayfun Gökdeniz!in Maç Yorumu
Kadrolar:
Kayserispor: Ali Ahamada,Levent,Kana,Hakan,Deniz,Lawal,Güray,Varela,Rotman,Erkan,Umut

Fenerbahçe:Volkan,Şener,Kjaer,Skrtel,Hasan Ali,Mehmet,Souza,Lens,Salih,Alper,Fernandao 

 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
FenerbahçeKayserispor
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beşiktaş 5,Konyaspor 1 Beşiktaş 5,Konyaspor 1
Kayserispor'un Fenerbahçe bereketi Kayserispor'un Fenerbahçe bereketi
Herkesin kötü olduğu akşamı geride bıraktık Herkesin kötü olduğu akşamı geride bıraktık
İBB 14-15 Yaş Grekoromen Güreş İl Şampiyonu Oldu İBB 14-15 Yaş Grekoromen Güreş İl Şampiyonu...
Galatasaray gol oldu yağdı Galatasaray gol oldu yağdı
Kim bu spor yorumcusu Kim bu spor yorumcusu
Yukarı Çık

Beşiktaş 5,Konyaspor 1
Süper Lig'in lideri Beşiktaş, Vodafone Arena'da Atiker Konyaspor'u konuk etti.

Haberi Oku