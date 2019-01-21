Fenerbahçe son dakikada galibiyeti kaçırdı

Fenerbahçe Bursaspor deplasmanında son dakilarda yediği golle galibiyeti kaçırdı.Spor Toto Süper Lig 18. hafta karşılaşmasında Bursaspor'a konuk olan Fenerbahçe, büyük bölümünü 1-0 önde götürdüğü maçın 89. dakikasında yediği golle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig 18. hafta mücadelesinde Bursaspor ile karşılaşan Fenerbahçe, zorlu deplasmandan son dakikalarda yediği golle sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı ve beklediği galibiyete ulaşamadı.İki takımın da karşılıklı pozisyonlar yakaladığı ilk yarıda 20. dakikada Roberto Soldado’nun attığı golle Fenerbahçe soyunma odasına 1-0 üstün girdi.

Bursaspor 89. dakikada golü buldu.. Ani gelişen atakta Aytaç Kara’nın kafa golü skoru 1-1’e getirdi.Fenerbahçeli oyuncuların gol öncesi faul olduğune yönelik itirazları sonrasında ‘VAR’a bakan hakem Cüneyt Çakır, pozisyonun gol olduğuna karar verdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele bu skorla sona erdi.Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 17 yaparken 15. sıraya yükseldi. Bursaspor ise 22 puanla 11. sırada yer aldı.

Bursaspor ligde gelecek hafta Kayserispor’a konuk olurken Fenerbahçe evinde Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek.

STAT: Bursa Büyükşehir Belediye

HAKEM: Cüneyt Çakır

BURSASPOR: Muhammed, Barış, Ertuğrul Chedjou, Umut Meraş, Badji, Aytaç, Tunay, Saivet, Latovlevici, Umut Nayir.

TEKNİK DİREKTÖR: Samet Aybaba

FENERBAHÇE:Volkan, Isla, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, Jailson, Mehmet Topal, Mehmet Ekici, Dirar, Ayew, Soldado

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

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