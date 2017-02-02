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02 Şubat 2017 Perşembe 20:41

Fenerbahçe taraftarı Vodafone Arena’da

Pazar günü Türkiye Kupası’nda oynanacak Beşiktaş,Fenerbahçe maçına uzun bir süreden sonra Fenerbahçe taraftarı gidecek.

Fenerbahçe taraftarı Vodafone Arena'da
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Fenerbahçe taraftarı Vodafone Arena’da

Pazar günü Türkiye Kupası’nda oynanacak Beşiktaş,Fenerbahçe maçına uzun bir süreden sonra Fenerbahçe taraftarı gidecek.İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası’nın son 16 turunda 5 Şubat Pazar günü Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi karşılaşması öncesinde, aylık olağan toplantısını yaptı. İstanbul Valiliğinde gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı Nurullah Naci Kalkancı’nın başkanlığında, kulüp temsilcileri ve diğer yetkililer katıldı. Toplantıda derbi maçta uygulanacak güvenlik tedbirleri konuşuldu.Fenerbahçeli taraftarlar, derbide, Vodafone Arena’da tribün kapasitesinin yüzde beşlik kısmında yerlerini alacak
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FenerbahçeBeşiktaş
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