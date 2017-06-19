Fenerbahçe taraftarlarından Bogdanoviç klibi

Fenerbahçe taraftarının gönlünde taht kuran Bogdanoviç'in takımda kalması için klip hazırlandı. Kazanılan Euroleague ve Spor Toto Basketbol Süper Ligi şampiyonluğunun ardından NBA takımlarından Sacremento Kings'e gidip gitmeyeceği merak konusu olan Sırp oyuncunun takımda kalması için taraftarlar büyük çaba sarf ediyor. Bu yıl harika bir sezon geçiren genç oyuncu için çok duygusal bir video hazırlayan taraftarlar, bu video için Bogdanovic'in ailesine dahi ulaştılar. Bogi'nin anne ve kız kardeşiyle dahi iletişim kuran F.Bahçeliler, yıldız oyuncunun ailesine, kararını etkilememesi için videoda yer vermedi.