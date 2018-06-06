Fenerbahçe taraftarlarını uyardı

Fenerbahçe Spor Kulübü son dönemlerde telefonla Fenerbahçe taraftarlarını arayarak lisansız ürün satanlara karşı uyarıda bulundu.Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi.

Son dönemde 0 850 340 1907 numaralı telefondan “Fenerbahçe Spor Kulübünden arıyoruz” söylemi ile taraftarlarımıza lisanssız, sahte forma satışı yapılmaya çalışıldığı tespit edilmiştir. Bu ve benzeri oluşumlarla hukuki mücadelemiz devam etmekle birlikte, taraftarlarımıza tekrar ve önemle hatırlatmak isteriz ki Fenerium’un TELE SATIŞ HİZMETİ BULUNMAMAKTADIR.

Taraftarlarımızdan bu kapsamda yapılan aramalara itibar etmemelerini önemle rica ederiz. 01 Mart tarihinde konuya ilişkin yayınlamış olduğumuz bilgilendirme metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: http://www.fenerbahce.org/detay.asp?ContentID=59395 Saygılarımızla,

Fenerbahçe Spor Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.