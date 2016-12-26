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26 Aralık 2016 Pazartesi 17:58

Fenerbahçe Trabzonspor'u farklı yendi 3-0

Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 16. hafta kapanış maçında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'u farklı yenerek puanını 31. çıkardı.

Fenerbahçe Trabzonspor'u farklı yendi 3-0
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Fenerbahçe Trabzonspor'u farklı yendi 3-0
   Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 16. hafta kapanış maçında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'u farklı yenerek puanını 31. çıkardı.Fenerbahçe ilk golünü 29.dakikada penaltı atışından Fernandao ile kazandı.29.dakikada Hakem Ali Palabıyık Trabzonspor'lu Yusuf'u ceza sahası içinde elle müdahale etmesinden ötürü kırmızı kartla oyun dışına aldı.Maçta 40.dakikada Lens'in asistini Sow gole çevirince ilk yarı Fenerbahçe'nin 2-0  galibiyeti ile kapandı.
   Rakibi karşısında 29.dakikadan ititbaren 10 kişi kalan Trabzonspor 67.ci dakikada Lens'in golüne engel olamayınca maç 3-0 oldu.
  Bu sonuçla sarılacivertliler lider Başakşehir ile arasındaki puan farkını 5'e indirdiler.
Trabzonspor 14 Maçtır Kazanamıyor
   Trabzonspor,Fenerbahçe karşısında 14 maçtır galibiyet yüzü görmedi.13.Süper Lig biri Türkiye Kupası olmak üzere 14 resmi müsabakada Trabzonspor Fenerbahçe'yi yenemedi.14 resmi karşılaşmanın 9'unu bordo mavililer kaybederken 5 maç berabere bitti.

Yazarımız Tayfun Gökdeniz'in maç yorumu

Kadrolar
Trabzonspor:Onur,Zeki,Durica,Uğur,Mustafa,Onazi,Okay,Mehmet,Castillo,Yusuf,N'Doye
Fenerbahçe:Volkan,Şener,Kjaer,Neustadter,İsmail,Mehmet,Souza,Lens,Alper,Sow,Fernandao

  
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Anahtar Kelimeler
TrabzonsporFenerbahçe
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