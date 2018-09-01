Fenerbahçe transfer sezonunu hızlı kapattı

Fenerbahçe transfer sezonunun son günüde 2 oyuncu ile birden alaştı.Fransa Lille OSC Kulübü'nden Yassine Benzia ve Galatasaray'dan sözleşmesi karşılıklı olarak fesedilen Tolga Ciğerci sarılaciveetli oldular.Fenerbahçe Kulübü'nden her iki oyuncu için yapılan açıklamalarda şöyle denildi;

Kulübümüz, Yassine Benzia’yı Fransa'nın Lille OSC kulübünden satın alma opsiyonlu olarak bir seneliğine kiralamıştır.



Cezayir milli takımında da forma giyen 1994 doğumlu Yassine Benzia’ya çubuklu formamız ile başarılar dileriz!





FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ

Kulübümüz, 1992 doğumlu milli oyuncu Tolga Ciğerci ile 1+1 yıllık anlaşmaya varmıştır.



Tolga Ciğerci’ye hoş geldin diyor, çubuklu formamız altında başarılar diliyoruz.



FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ