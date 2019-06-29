Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 25°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
96485
ALTIN
262.514
DOLAR
5.7868
STERLİN
7.3553
EURO
6.5832

Fenerbahçe transferde bombayı patlattı

 Fenerbahçe,  Almanya’nın Werder Bremen takımında forma giyen Max Kruse’u transfer ettiğini açıkladı.

Fenerbahçe transferde bombayı patlattı

 Fenerbahçe,  Almanya’nın Werder Bremen takımında forma giyen Max Kruse’u transfer ettiğini açıkladı.

29 Haziran 2019 Cumartesi 09:54
Fenerbahçe transferde bombayı patlattı

Fenerbahçe transferde bombayı patlattı

   Fenerbahçe,  Almanya’nın Werder Bremen takımında forma giyen Max Kruse’u transfer ettiğini açıkladı.Sarı lacivertliler 31 yaşındaki tecrübeli hücum oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Türkiye’de ilk olarak 30 Nisan’da “Sözcü Skor” ekibinin duyurduğu transferle ilgili olarak Fenerbahçe’den şu açıklama yapıldı;

“Kulübümüz, Werder Bremen kulübü ile sözleşmesi sona ermekte olan Alman milli futbolcu Max Kruse ile yaptığı görüşmeler sonucunda futbolcu ile anlaşmaya varmış ve ön sözleşme imzalamıştır.

Max Kruse önümüzdeki hafta içinde İstanbul'a gelerek, detaylı sağlık kontrolünün ardından kendisini 3 sezonluğuna renklerimize bağlayacak resmi sözleşmeyi imzalayacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Fenerbahçe Spor Kulübü”

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeWerder BremenMax Kruse
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galatasaray'da transfer şov
Galatasaray'da transfer şov
Taraftarlar dikkat...Cezalar arttırıldı
Taraftarlar dikkat...Cezalar arttırıldı
Fenerbahçe genç kaleci ile anlaştı
Fenerbahçe genç kaleci ile anlaştı
TFF 2019-2020 sezonunun adını belirledi.
TFF 2019-2020 sezonunun adını belirledi.
Traktör Sazi'de Denizli dönemi | Haray haray ben Türkem
Traktör Sazi'de Denizli dönemi | Haray haray ben Türkem
Türkiye'yi ULEB Avrupa Kupası’nda 3 takım temsil edecek
Türkiye'yi ULEB Avrupa Kupası’nda 3 takım temsil edecek
Fenerbahçe'de flaş ayrılık
Fenerbahçe'de flaş ayrılık
Fikret Orman Ali Koç'u tebrik etti
Fikret Orman Ali Koç'u tebrik etti

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort