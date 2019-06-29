Fenerbahçe transferde bombayı patlattı

Fenerbahçe, Almanya’nın Werder Bremen takımında forma giyen Max Kruse’u transfer ettiğini açıkladı.Sarı lacivertliler 31 yaşındaki tecrübeli hücum oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Türkiye’de ilk olarak 30 Nisan’da “Sözcü Skor” ekibinin duyurduğu transferle ilgili olarak Fenerbahçe’den şu açıklama yapıldı;

“Kulübümüz, Werder Bremen kulübü ile sözleşmesi sona ermekte olan Alman milli futbolcu Max Kruse ile yaptığı görüşmeler sonucunda futbolcu ile anlaşmaya varmış ve ön sözleşme imzalamıştır.

Max Kruse önümüzdeki hafta içinde İstanbul'a gelerek, detaylı sağlık kontrolünün ardından kendisini 3 sezonluğuna renklerimize bağlayacak resmi sözleşmeyi imzalayacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Fenerbahçe Spor Kulübü”