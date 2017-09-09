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Fenerbahçe transferi 10 futbolcuyla bitirdi

Sarı-lacivertliler, 2017-2018 sezonu birinci transfer dönemini 2'si kiralık, 10 futbolcuyu kadrosuna katarak tamamladı.

Fenerbahçe transferi 10 futbolcuyla bitirdi

Sarı-lacivertliler, 2017-2018 sezonu birinci transfer dönemini 2'si kiralık, 10 futbolcuyu kadrosuna katarak tamamladı.

09 Eylül 2017 Cumartesi 13:32
Fenerbahçe transferi 10 futbolcuyla bitirdi

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, 2017-2018 sezonu birinci transfer döneminde kadrosuna 10 futbolcu kattı.

Sarı-lacivertliler bu transfer döneminde UEFA'yla yaptığı Finansal Fair Play (FFP) anlaşması gereği adımlarını oldukça dikkatli atmak zorunda kaldı.

Sezona teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde başlayan Fenerbahçe, kadrosunu 10 futbolcuyla güçlendirirken, geçen sezondan 12 oyuncuyla ise yollarını ayırdı. Sarı-lacivertlilerin geçen sezon Gaziantepspor'a kiraladığı kaleci Erten Ersu da takıma döndü.

Transfere 18 milyon avronun üzeri harcama

Fenerbahçe, transferler için kasasından sadece bonservis bedeli olarak 18 milyon avronun üzerinde para harcadı.

Sarı-lacivertlilerin kadrosuna kattığı 10 isimden en pahalı futbolcu Brezilyalı Giuliano Victor De Paula oldu.

Fenerbahçe, Brezilya Milli Takımı'nda da forma giyen hücumcu orta saha oyuncusunun bonservisi için Rusya'nın Zenit kulübüne 7 milyon avro bonservis bedeli ödedi.

Sarı-lacivertliler, Trabzonspor'la sözleşmesi sona eren Mehmet Ekici ile İspanya temsilcisi Malaga'dan kaleci Carlos Kameni ve İtalya ekibi Cagliari'den aldığı Mauricio Isla için bonservis bedeli ödemedi.

Fenerbahçe, Fransa ekibi Olympique Lyon'dan Mathieu Valbuena için 1,5 milyon avro, Monaco'dan Nabil Dirar'ın bonservisine ise Fransız basınına yansıyan bilgilere göre 4,5 milyon avroyu kasasından çıkardı.

Sarı-lacivertliler, İspanya'nın Villarreal takımından kadrosuna kattığı Roberto Soldado'nun bonservisi için 5 milyon avro, Zenit'ten kiralanan Neto için de yaklaşık 500 bin avro ücret ödedi. Transferin son günü kiralık olarak İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'dan kadroya katılan Hollandalı santrfor Vincent Janssen için de İngiliz temsilcisine para verildi.

Fenerbahçe, Makedonya'nın Rabotnicki takımından da 17 yaşındaki Eljif Elmas'ı alarak geleceği için önemli bir yatırım yaptı.

Eljif Elmas için FIFA kararı bekleniyor

Fenerbahçe, Makedon genç oyuncusu Eljif Elmas için FIFA'nın kararını bekliyor.

Elmas'ın 18 yaşından küçük olmasından dolayı FIFA kuralları gereği genç oyuncu başka bir ülkenin A takımında forma giyemiyor. Sarı-lacivertli kulüp, 27 Eylül'de 18 yaşına girecek Makedon futbolcuyla profesyonel sözleşme imzalamak için FIFA'nın vereceği kararı beklemek zorunda.

FIFA'dan olumsuz bir haber çıkması durumunda Elmas, A takımda forma giyebilmek için Ocak 2018'deki transfer döneminin açılmasını beklemek zorunda kalacak.

12 futbolcu gitti

Fenerbahçe'de geçen sezon forma giyen 12 futbolcu, başka takımlara transfer oldu.

Bu oyuncuların satışından sarı-lacivertli kulüp, kasasına yaklaşık 20 milyon avro para koydu.

Simon Kjaer'i 12,5 milyon avroya Sevilla'ya göndererek ciddi bir gelir elde eden ve bu parayla Soldado ile Giuliano'yu alan sarı-lacivertliler, Emmanuel Emenike'nin Olympiakos'a transferinden ise Yunan basınına yansıyan haberlere göre 2,5 milyon avro kazandı.

Salih Uçan'ı İsviçre'de Sion'a kiralayan Fenerbahçe, geçen sezon kadrosuna kattığı ve çeşitli sorunlar yaşadığı Hollandalı sağ bek Gregory van der Wiel'i ise 1 milyon avro bonservis ücretiyle Cagliari'ya sattı. Fenerbahçe, Miroslav Stoch'un da Çekya ekibi Slavia Prag'a satışından 1 milyon avro gelir elde etti.

Fenerbahçe, kalecisi Ertuğrul Taşkıran ve genç oyuncusu Melih Okutan'ın Boluspor'a satışından ise kasasına 1 milyon avro koydu.

Volkan Şen de sözleşme fesih bedelli olarak sarı-lacivertli kulübe 1 milyon avro ödedi.

Fenerbahçe, Göztepe'den Hakan Çinemre için 1 milyon 500 bin lira (365 bin avro) bonservis ücreti aldı.

Bazı genç oyuncularının kiralanmasından da para kazanan Fenerbahçe, geride kalan transfer döneminde oyuncu satışından yaklaşık 20 milyon avro gelir elde etti.

Takımda geçen sezon kiralık forma giyen Jeremain Lens için girişimde bulunan ancak sonuç alamayan sarı-lacivertliler, kiralık sözleşmeleri biten Fabiano Ribeiro, Moussa Sow ve Oleksandr Karavaiev ile yeniden anlaşmadı.

Öte yandan sarı-lacivertliler, genç oyunculardan Ramazan Civelek ve Yasir Subaşı'yı Sakaryaspor'a, Erdi Can Şehit'i Gençlerbirliği'ne kiralarken, Savaş Polat ile Kadir Kaan Özdemir'i Atiker Konyaspor'a, Melih Okutan'ı ise Boluspor'a sattı.

Muhabir: Erkan Tiryaki

Anahtar Kelimeler:
Aykut KocamanFenerbahçeFinansal Fair PlayGiuliano Victor De PaulaSporTransfer Dönemi
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