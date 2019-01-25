Fenerbahçe transferi resmen duyurdu

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Chelsea’den Victor Moses’ı kadrosuna kattı. Fenerbahçe, Nijeryalı yıldız Victor Moses ile anlaşıldığını resmi internet sitesinden duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü’nden yapılan açıklamada “Kulübümüz, Victor Moses'in 1,5 yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması için İngiliz ekibi Chelsea ile anlaşmaya vardı. Nijerya milli takım futbolcusu Victor Moses, sağlık kontrollerinin ardından kendisini Fenerbahçeli yapan resmi sözleşmeyi imzaladı. Moses'e Çubuklu formamız ile sonsuz başarılar dileriz!” ifadelerine yer verildi.