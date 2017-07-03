Fenerbahçe transferini resmen açıkladı

Fenerbahçe uzun bir süreden beri aradığı kaleciyi renklerine bağladı.Fenerbahçe resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Carlos Kameni resmen Fenerbahçe'de.
Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Kulübümüz, profesyonel futbolcu Idriss Carlos Kameni ve takımı Malaga CF ile yaptığı görüşmeler sonucu kulübümüze transferi konusunda prensip anlaşmasına varmıştır.
Idriss Carlos Kameni, 04 Temmuz Salı günü saat 18.30'da İstanbul'a gelecektir ve görüşmelere burada devam edilecektir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş"