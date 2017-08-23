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Fenerbahçe tur için sahada

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda deplasmanda 2-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında, Makedonya temsilcisi Vardar ile yarın Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe tur için sahada

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda deplasmanda 2-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında, Makedonya temsilcisi Vardar ile yarın Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 10:01
Fenerbahçe tur için sahada

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda deplasmanda 2-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında, Makedonya temsilcisi Vardar ile yarın Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.

Üsküp'teki yenilgiyle avantajı rakibine kaptıran sarı-lacivertliler, seyircisi önündeki mücadelede turu geçmek istiyor.

Fenerbahçe, turu geçebilmek için rakibine en az 3 farklı üstünlük sağlamak zorunda. Sarı-lacivertlilerin maçta bir gol yemesi durumunda turu geçmek için rakip fileleri en az 4 defa havalandırması gerekecek. Karşılaşmanın 90 dakikası 2-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sona ererse maç uzatmalara gidecek.

Vardar ise avantajını koruyarak turu geçmesi durumunda tarihinde ilk defa Avrupa kupalarında grup aşamasına yükselecek.

Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Polonya Futbol Federasyonundan Daniel Stefanski yönetecek. Maç, Smart Spor'dan naklen yayınlanacak.

Fenerbahçe'de 4 eksik

Fenerbahçe, kritik maçta 4 futbolcusundan faydalanamayacak.

İlk maçın son anlarında kırmızı kart gören Josef de Souza ile sakatlıkları süren Jose Fernandao ve Mehmet Ekici rövanşta forma giyemeyecek.

Yeni transferlerden Giuliano de Paula ise statü gereği UEFA listesine yazılamadığı için rövanşta oynayamayacak. Fenerbahçe turu geçmesi durumunda Brezilyalı futbolcu grup aşamasında takım listesine yazılabilecek.

Muhtemel 11

Fenerbahçe'nin Vardar karşısındaki muhtemel 11'i şöyle:

Carlos Kameni, Mauricio Isla, Martin Skrtel, Roman Neustaedter, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, Ozan Tufan, Nabil Dirar (Aatif Chahechouhe), Alper Potuk, Mathieu Valbuena, Roberto Soldado.

Son Güncelleme: 23.08.2017 10:09
Anahtar Kelimeler:
VardarUEFA Avrupa LigiSÜPERLİGSporRövanşPlay-off TuruFutbolFenerbahçe
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