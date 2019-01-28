Fenerbahçe uzun bir aradan sonra 3 puanla tanıştı

Fenerbahçe evinde Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-2 yenerek uzun bir aradan sonra 3 puanla tanıştı.Spor Toto Süper Lig'de 19. hafta iki kritik karşılaşma ile kapandı. Medipol Başakşehir, Kasımpaşa'yı konuk ederken Fenerbahçe ise Evkur Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Hem zirveyi hem de alt sıraları yakından ilgilendiren önemli maçta Kanarya sahadan 3-2’lik galigiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Evkur Yeni Malatyaspor 32 puanla 3. sırada kalırken ev sahibi Fenerbahçe 20 puanla haftayı 14. sırada kapattı.

Fenerbahçe 6 maç sonra ilk kez kazanırken ligin flaş ekibi Evkur Yeni Malatyaspor ise 5 maç aradan sonra bir maçtan puansız ayrıldı.Ersun Yanal yönetiminde ilk lig galibiyetini elde eden Fenerbahçe’de goller 2 ve 31’de Mehmet Ekici’den ve 86’da Mehmet Topal’dan geldi. Aynı zamanda 64’te bir de penaltı vuruşundan faydalanamayan Mehmet Ekici, kariyerinin ilk hat-trick’ini gerçekleştiremedi. Konuk ekibin gollerini ise 28’de Arturo Mina ve 45+4’te Mitchell Donald kaydetti.Michael Frey, Harun Tekin, Erten Ersu, Tolga Ciğerci ve Oğuz Kağan Güçtekin sakatlıkları, Martin Skrtel ise kırmızı kart cezası nedeniyle Evkur Yeni Malatyaspor maçında forma giyemedi. Konuk ekip Yeni Malatyaspor’da ise Mustafa Akbaş sakatlığı nedeniyle görev yapamadı. Yeni transfer Victor Moses ise 66’da ıslıklar arasında oyundan çıkan Yassine Benzia’nın yerine sahadaki yerini aldı.

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