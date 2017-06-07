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07 Haziran 2017 Çarşamba 22:08

Fenerbahçe Valbuena ile imza atıyor

Fenerbahçe Mehmet Ekici transferinden sonra  şimdi de Mathieu Valbuena'yı duyurmaya hazırlanıyor

Fenerbahçe Valbuena ile imza atıyor
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Fenerbahçe Valbuena ile imza atıyor
   Fenerbahçe Mehmet Ekici transferinden sonra  şimdi de Mathieu Valbuena'yı duyurmaya hazırlanıyor. Kulübü Lyon'un ardından 33 yaşındaki Fransız futbolcuyla her konuda anlaşan Kanarya, yarın Valbuena'yı İstanbul'a getirmeyi planlıyor. Tecrübeli yıldızın, Cuma sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra resmen açıklanması bekleniyor.
  Lyon'un kadrosunda düşünmediği 33 yaşındaki futbolcu için Kanarya'nın 2+1 yıllık teklif yapması oyuncuyu cezbetti. Valbuena ayrıca kariyerinin sonuna yaklaşmışken başarı bonuslarıyla birlikte yıllık 4 milyon euro gibi önemli bir kazanç elde edecek. Tecrübeli yıldız, Fenerbahçe'nin heyecan verici tribünleri önünde futbol oynayacak olmaktan dolayı heyecan duyduğunu da belirtmişti.
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Mathieu ValbuenaFenerbahçe
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