Fenerbahçe-Vardar maçı saat kaçta ,hangi kanalda

UEFA Avrupa Ligi Play Off turu turu ilk maçında geçtiğimiz hafta deplasmanda 2-0 mağlup olan Fenerbahçe, bu akşam saat 20.30'da Ülker Stadyumu'nda Makedonya temsilcisi FC Vardar'ı konuk ediyor. Fenerbahçe - Vardar maçı Smart Spor'dan canlı yayınlanacak. Fenerbahçe'nin turu geçmesi için 3 farklı galibiyet alması gerekiyor.

Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe: Kameni- Mauricio Isla, Roman Neustadter, Martin Skrtel, İsmail Köybaşı- Mehmet Topal, Alper Potuk, - Nabil Dirar, Aatif Chahechouhe, Mathieu Valbuena- Roberto Soldado

Vardar Skopje: Filip Gacevski, - Hovhannes Hambardzumyan, Darko Velkoski, Evgen Novak, Besir Demiri, - Boban Nikolov, Stefan Spirovski, - Tigran Barseghyan, Juan Felipe Alves Ribeiro, Dejan Blazevski, - Damir Kojasevic