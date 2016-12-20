

Fenerbahçe ve Bursaspor haftayı kayıpsız kapattı

Spor Toto Süper Lig 15.hafta kapanış maçında Fenerbahçe ,Gençlerbirliği’ni 3-0 yenerek puanını 28 yaptı.

Ülker Stadyumu’nda oynanan mücadelede Fenerbahçe’nin gollerini 41.dakikada ve 90+1’de Sow ve 88.dakikada Fernandao kaydetti.

Gençlerbirliği bu sonuçla 19 puanda kaldı.Volkan Demirel kurtardığı kritik toplarla maça damgasını vururken Skrtel gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü ve Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.

Stad: Ülker

Hakemler:Fırat Aydınus,Hakan Yemişken,Yusuf Bozdoğan

Fenerbahçe;Volkan,Şener,Hasan Ali,Skrtel,Kjaer,Mehmet,Alper (Dk.70 Ozan),Souza,Volkan (Dk.75 Fernandao),Van Persie (Dk.11 Sow)

Gençlerbirliği:Hopf,Ahmet, (DK.57 Matei),Ahmet Yılmaz,Palitsevich,Uğur,Serdar,Khalili,Selçuk,Aydın (Dk.61 Muric),İrfan,Rantie (Dk.46 Landel)



Bursaspor 2 Antalyaspor 1

Öte yandan Bursa’da oynanan bir diğer karşılaşmada Bursaspor,Antalyaspor maçını Bursaspor 2-1 kazandı.Bursaspor’un gollerini 20.dakikada Kubilay ve 32. dakikada Batalla atarken Antalyaspor’un tek golünü 42.dakikada Deniz kaydetti.Bu sonuçla Bursaspor puanını 27 yaparak 5.ci sırada yer alırken,Antalyaspor 19 punda kaldı.

Stad: Bursa Büyükşehir Belediyesi

Bursaspor:Harun,Erdem,Ertuğrul,İsmail,Aziz,Merter,Jorquera (Dk.90+2 Bilal),Del Valle (Dk.76 John),Deniz,Batalla,Kubilay (Dk.88 Faty)

Antalyaspor:Fornezzi,Rıdvan (Dk.82 Makoun),Celtska,Chio,Sakıb,Zeki (Dk.43 Charles),Yekta,Daniel (Dk.74 Serdar),Deniz,Mbilla,Eto’o

