Spor:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

23 Aralık 2016 Cuma 06:04

Fenerbahçe ve Darüşşafaka Doğuş Euroleague sınavındalar.

  Fenerbahçe deplasmanda CSKA Moskova’ya konuk olurken ,Darüşşafaka Doğuş evinde İsrail’in Maccabi FOX ekibini konuk edecek.

Fenerbahçe ve Darüşşafaka Doğuş Euroleague sınavındalar.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Fenerbahçe ve Darüşşafaka Doğuş Euroleague sınavındalar.

   Fenerbahçe deplasmanda CSKA Moskova’ya konuk olurken ,Darüşşafaka Doğuş evinde İsrail’in Maccabi FOX ekibini konuk edecek.
   Fenerbahçe-CSKA Moskova maçının başlama saati TSİ 20.00.Karşılaşmayı LİG TV2 naklen yayınlayacak.
   Darüşşafaka Doğuş-Maccabi FOX maçının başlama saati TSİ 20.45.Karşılaşmayı LİG TV3 naklen yayınlayacak.
   THY Avrupa Ligi’nin 14. haftasında Fenerbahçe ,geçtiğimiz sezon finalde hakem hatalarının etkisiyle kaybettiği CSKA Moskova ile oynayacak.Son iki haftada deplasmanda Yunan ekibi Panathinaikos Superfoods ve evinde Darüşşafaka Doğuş karşısında kaybeden sarılacivertliler ligde 13 haftada 8 galibiyet aldılar.Ligde 12 galibiyetle zirvede bulunan CSKA Moskova,tek yenilgisini Darüşşafaka Doğuş deplasmanında aldı.Daha önce CSKA Moskova ile 10 kez karşılaşan Fenerbahçe bu maçlardan sadece 3’ünü kazanabildi.7‘sinde sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
   Darüşşafaka Doğuş THY Avrupa Ligi’nde üst üste yaşadığı 4 yenilginin ardından son 2 karşılaşmada İspanyol ekibi Real Madrid ve Fenerbahçe’yi mağlup etti.Geriye kalan maçlarda 7 galibiyet,6 mağlubiyet alan yeşil beyazlı ekip Avrupa Ligi’nde 7. sırada yer alıyor.Son 4 maçında rakiplerine üstünlük kuramayan Maccabi FOX ise 5 galibiyet ve 8 mağlubiyetle 11.sırada yer alıyor.
   
 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Daruşşafaka DoğuşFenerbahçe
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yıldızlar Karması Maçı'nda Türkiye Kazandı Yıldızlar Karması Maçı'nda Türkiye Kazandı
Sosa’dan Fenerbahçe ve Beşiktaş’a kötü haber Sosa’dan Fenerbahçe ve Beşiktaş’a kötü haber
Amedspor'un kaptanı Şehmuz Özer hayatını kaybetti Amedspor'un kaptanı Şehmuz Özer hayatını...
Fenerbahçe ve Bursaspor haftayı kayıpsız kapattı Fenerbahçe ve Bursaspor haftayı kayıpsız kapattı
Galatasaray 1 puanı zor kurtardı Galatasaray 1 puanı zor kurtardı
Galatasaray, Osmanlıspor deplasmanında Galatasaray, Osmanlıspor deplasmanında
Yukarı Çık

Yıldızlar Karması Maçı'nda Türkiye...
Terör olayları karşısında bir araya gelen futbol ailesinin düzenlediği “Yıldızlar Karması” maçı...

Haberi Oku