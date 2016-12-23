Fenerbahçe ve Darüşşafaka Doğuş Euroleague sınavındalar.

Fenerbahçe deplasmanda CSKA Moskova’ya konuk olurken ,Darüşşafaka Doğuş evinde İsrail’in Maccabi FOX ekibini konuk edecek.Fenerbahçe-CSKA Moskova maçının başlama saati TSİ 20.00.Karşılaşmayı LİG TV2 naklen yayınlayacak.Darüşşafaka Doğuş-Maccabi FOX maçının başlama saati TSİ 20.45.Karşılaşmayı LİG TV3 naklen yayınlayacak.THY Avrupa Ligi’nin 14. haftasında Fenerbahçe ,geçtiğimiz sezon finalde hakem hatalarının etkisiyle kaybettiği CSKA Moskova ile oynayacak.Son iki haftada deplasmanda Yunan ekibi Panathinaikos Superfoods ve evinde Darüşşafaka Doğuş karşısında kaybeden sarılacivertliler ligde 13 haftada 8 galibiyet aldılar.Ligde 12 galibiyetle zirvede bulunan CSKA Moskova,tek yenilgisini Darüşşafaka Doğuş deplasmanında aldı.Daha önce CSKA Moskova ile 10 kez karşılaşan Fenerbahçe bu maçlardan sadece 3’ünü kazanabildi.7‘sinde sahadan mağlubiyetle ayrıldı.Darüşşafaka Doğuş THY Avrupa Ligi’nde üst üste yaşadığı 4 yenilginin ardından son 2 karşılaşmada İspanyol ekibi Real Madrid ve Fenerbahçe’yi mağlup etti.Geriye kalan maçlarda 7 galibiyet,6 mağlubiyet alan yeşil beyazlı ekip Avrupa Ligi’nde 7. sırada yer alıyor.Son 4 maçında rakiplerine üstünlük kuramayan Maccabi FOX ise 5 galibiyet ve 8 mağlubiyetle 11.sırada yer alıyor.