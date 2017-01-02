Fenerbahçe ve Darüşşafaka Doğuş rakiplerini yendi
Spor Toto Basketbol Süper Ligi 13. hafta maçında Fenerbaçe,Anadolu Efes’i ,Darüşşafaka,Galatasaray Odebank'ı yendi.
Fenerbahçe 81, Anadolu Efes 75
Spor Toto Basketbol Süper Ligi 13. hafta maçında Fenerbaçe,Anadolu Efes’i evinde ağırladı.
Ülker Sporst Arena’da oynananan karşılaşma saat 19.00’da başlayadı ve karşılaşmayı Emin Moğulkoç,Sinan İşgüder,Can Mavisu hakem üçlüsü yönettiği karşılaşmayı Fenerbahçe 81-75 kazandı.
1.Periyot 2.Periyot 3.Periyot 4.Periyot Maç Sonu
Fenerbahçe 20 21 20 20 81
Anadolu Efes 14 20 22 19 75
Galatasaray Odeabank 72 Darüşşafaka Doğuş 87
Spor Toto Basketbol Süper Liği 13. haftasında bu akşam oynanan bir diğer karşılaşmada Galatasaray Odeabank evinde Darişşafaka Doğuş'a 72-87 yenildi.
1.Periyot 2.Periyot 3.Periyot 4.Periyot Maç Sonu
Galatasaray Odeabank 22 18 16 16 72
Darüşşafaka Doğuş 18 20 24 25 87