Spor:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Ocak 2017 Pazartesi 19:49

Fenerbahçe ve Darüşşafaka Doğuş rakiplerini yendi

Spor Toto Basketbol Süper Ligi 13. hafta maçında Fenerbaçe,Anadolu Efes’i ,Darüşşafaka,Galatasaray Odebank'ı yendi.

Fenerbahçe ve Darüşşafaka Doğuş rakiplerini yendi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Fenerbahçe ve Darüşşafaka Doğuş rakiplerini yendi
Spor Toto Basketbol Süper Ligi 13. hafta maçında Fenerbaçe,Anadolu Efes’i ,Darüşşafaka,Galatasaray Odebank'ı yendi.

Fenerbahçe 81, Anadolu Efes 75 

  Spor Toto Basketbol Süper Ligi 13. hafta maçında Fenerbaçe,Anadolu Efes’i evinde ağırladı.
   Ülker Sporst Arena’da oynananan karşılaşma saat 19.00’da başlayadı ve karşılaşmayı  Emin Moğulkoç,Sinan İşgüder,Can Mavisu hakem üçlüsü yönettiği karşılaşmayı Fenerbahçe 81-75 kazandı.

                 1.Periyot  2.Periyot   3.Periyot   4.Periyot    Maç Sonu
Fenerbahçe       20              21             20      20                 81
Anadolu Efes    14              20              22      19                75
 
Galatasaray Odeabank 72 Darüşşafaka Doğuş 87

Spor Toto Basketbol Süper Liği 13. haftasında  bu akşam oynanan bir diğer karşılaşmada Galatasaray Odeabank evinde Darişşafaka Doğuş'a 72-87 yenildi.

                                            1.Periyot  2.Periyot   3.Periyot   4.Periyot    Maç Sonu
Galatasaray Odeabank          22            18              16               16               72
Darüşşafaka Doğuş               18             20              24               25              87
 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Daruşşafaka DoğuşGalatasaray OdeabankFenerbahçeAnadolu Efes
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Caner Erkin, Şükran Ovalı ile evlendi Caner Erkin, Şükran Ovalı ile evlendi
Fenerbahçe Mehmet Ekici transferinde sona gelindi Fenerbahçe Mehmet Ekici transferinde sona gelindi
Fenerbahçe-Anadolu Efes karşılaşıyor Fenerbahçe-Anadolu Efes karşılaşıyor
Fenerbahçe ilk transferini yaptı Fenerbahçe ilk transferini yaptı
Fenerbahçe deplasmanda Olympikos’a yenildi. Fenerbahçe deplasmanda Olympikos’a yenildi.
Anadolu Efes evinde Real Madrid’e yenildi. Anadolu Efes evinde Real Madrid’e yenildi.
Yukarı Çık

Caner Erkin, Şükran Ovalı ile evlendi
Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin, ünlü oyuncu Şükran Ovalı ile İtalya’da dünya evine girdi.

Haberi Oku