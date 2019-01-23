Fenerbahçe Victor Moses ile anlaştı

Fenerbahçe Nijeryalı kanat oyuncusu Victor Moses ile anlaştı.Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı-Lacivertliler, Nijeryalı kanat oyuncusu Victor Moses transferini tamamladı.

Uzun uğraşlar sonucu 28 yaşındaki futbolcuyu ikna eden Sarı-Lacivertliler, Moses'ı kiraladı.Oyuncunun bu akşam eşi, iki çocuğu ve menajerleri Nabile Hakimi ve Neil Leslie Fewings ile İstanbul'a geleceği öğrenildi.

Victor Moses kimdir?

Victor Moses, 12 Aralık 1990'da Nijerya'nın en büyük şehri ve eski başkenti olan Lagos'ta dünyaya geldi.

Çocukluğu büyük bir trajediyle geçen Moses, henüz 11 yaşındayken ülkedeki iç savaşta annesini ve babasını kaybetti.

Hayatı tehlikede olan Moses, akrabaları vasıtasıyla İngiltere'ye mülteci olarak gönderildi. İngiltere'de bir koruyucu ailenin yanına yerleşen Moses, oynadığı futbolla Londra ekiplerinden Crystal Palace'ın dikkatini çekti ve kulübün altyapısına girdi.

(Ajansspor)