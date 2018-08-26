Fenerbahçe'ye Göztepe şoku

Ligin ilk 2 haftasında puanla tanışamayan Göztepe, Cocu yönetimindeki Fenerbahçe'yi ağırladı, kısır geçen maçta gülen taraf ev sahibi oldu! Göztepe, Halil Akbunar'ın ceza sahası dışından attığı golle 3 puanı alıp puanla tanışırken Fenerbahçe üçüncü haftada ikinci yenilgisini aldı..



MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'de ilk maçına 29 Eylül 2001'de çıkan 41 yaşındaki İstanbul bölgesi hakemi Cüneyt Çakır, Göztepe-Fenerbahçe maçıyla 300'üncü Süper Lig maçında görev aldı.

FIFA kokartını 2006 yılından bu yana aralıksız takan Cüneyt Çakır, 164 uluslararası karşılaşmada görev yaptığı kariyerinde 2 kez Dünya Kupası yarı finali yönetti.

Sezona Bayram Bektaş yönetiminde başlayan Göztepe, Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun üçüncü haftasında Phillip Cocu'nun çalıştırdığı Fenerbahçe'yi ağırladı. Ligdeki ilk iki hafta puan alamayan sarı-kırmızılılar, yeni teknik direktörüyle ilk galibiyetini Fenerbahçe karşısında elde etti. Sarı-lacivertliler ise üçüncü haftadaki ikinci mağlubiyetini aldı. Fenerbahçe, geçen hafta da Evkur Yeni Malatyaspor'a 1-0 kaybetmişti.



Giuliano ve Josef de Souza'yı Suudi Arabistan ekiplerine satan Fenerbaçe'de Evkur Yeni Malatyaspor maçının ilk 11'inden 4 değişik isim Göztepe karşılaşmasında sahadaydı. Sarı-lacivertli takımdan ayrılan Josef de Souza'nın yanı sıra Mehmet Ekici, Şener Özbayraklı ve Barış Alıcı'nın yerine Mauricio Isla, Alper Potuk, Nabil Dirar ve Eljif Elmas mücadele etti. Öte yandan Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Hasan Ali Kaldırım, Süper Lig'de 200. karşılaşmasına çıktı. Göztepe Teknik Direktörü Bayram Bektaş, geçen haftaki Galatasaray maçının ilk 11'inde tek değişiklik yaptı. Geçen hafta cezası nedeniyle forma giyemeyen kaleci Beto, kaleyi Göktuğ Bakırbaş'tan devraldı.

Bozuk zemin nedeniyle genelde orta saha mücadelesi şeklinde geçen maçın ilk 45 dakikası pozisyon zenginliğinden uzaktı.

Fenerbahçe, 19. dakikada rakip kale önünde gol aradı: Islam Slimani'nin yerden ortası ile penaltı noktası üzerinde topla buluşan Elif Elmas'ın gelişine çektiği şut az farkla yandan dışarı çıktı. Sarı-lacivertliler bu pozisyondan kısa süre sonra bir kez daha gole yaklaştı: Islam Slimani'nin pası ile sağ kanatta topla buluşan Alper Potuk'un ortasına kimse dokunamadı ve top ters kanattan taca çıktı.

