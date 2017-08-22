Fenerbahçe'ye Polonyalı hakem

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Makedon temsilcisi Vardar'la 24 Ağustos Perşembe günü oynayacağı maçı, Polonya Futbol Federasyonundan Daniel Stefanski yönetecek.
Fenerbahçe-Vardar maçının biletleri satışa çıkıyorFenerbahçe'nin 'kalesi' düştüFenerbahçe'de kombine kartlar 19 bin 500'ü geçtiFenerbahçe yeni transferlerini tanıttıVardar-Fenerbahçe maçı Makedon medyasında geniş yer buldu
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada Polonyalı hakem Stefanski düdük çalacak.
Stefanski'nin yardımcılıklarını da aynı ülkeden Marcin Boniek ve Dawid Igor Golis'in yapacağı maçın dördüncü hakemlik görevini Zbigniew Dobrynin üstlenecek.
Vardar, sahasında oynadığı ilk maçta Fenerbahçe'yi 2-0 yenmişti.
Muhabir: Erkan Tiryaki