Fenerbahçe'ye dev sponsor

Fenerbahçe'nin yeni gögüs sponsoru belli oldu.Koç Grubu yıllık 16 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'nin yeni göğüs sponsoru oldu. Yapılan anlaşma Türk futbol tarihinde yapılan en yüksek sponsorluk anlaşması olduFenerbahçe'ye 50 milyon euro hibe eden Ali Koç, bu sefer de takımın forma sponsorluğunu üstlendi. Koç Grubu, yıllık 16 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'nin yeni göğüs sponsoru oldu.

Josef ve Giuliano'nun transferi ile kasaya yaklaşık 25 milyon euro koyan Fenerbahçe, göğüs sponsorluğu ile kendisine yeni bir kaynak daha yarattı.Sarı lacivertliler, Koç Grubu ile göğüs sponsorluğu konusunda anlaşmaya vardı. Fenerbahçe, Koç Grubu ile yapılan anlaşma doğrultusunda sponsorluk ücreti olarak yıllık 16 milyon euroyu kasasına koydu.

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