Fenerbahçe'yi iPhone 7 devirdi: Vardar 2- Fenerbahçe 1

Makedonya takımı Vardar'a kendi sahasında 2-1 yenilenen Fenerbahçe'ye taraftardan tepki yağıyor. Sosyal Medya'da 'Fenerbahçe'yi Vardar değil iPhone 7 devirdi' capsleri dolayırken, Kadıköy'de bir grup taraftar 'Yönetim istifa' sloganları ile protesto gösterisi yaptı.

KOCAMAN SÖYLEYECEK SÖZ BULAMADI

Vardar’a sahasında 2-1 kaybederek Avrupa defterini kapatan Fenerbahçe’de Teknik Direktör Aykut Kocaman, çok üzgün olduğunu belirterek, “Söyleyecek hiçbir şeyim yok. Soru kabul etmeyeceğim” ifadelerini kullandı.



Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman hem şahsı hem de takım adına büyük bir hayal kırıklığı içinde olduğunu ifade ederek, “Sportif anlamda olduğu bu işi yapanların arzusu kazanmak üzerine. Turu kaybettik. Bunun ciddi bir üzüntüsü var üzerimizde. Göreve gelmeden önce vurguladığım en önemli konu, Fenerbahçe tribünlerinden ayrılan taraftarları, yeniden yanımıza çekmekti. En büyük üzüntüm bu. Golü attığımız dakikaya kadar takıma büyük destek verdiler ancak biz işimizi yapamadık. Temel olarak en büyük üzüntüm burada” ifadelerini kullandı.



“Anlatacak hiçbir şeyim yok”



Oyunla ilgili olarak çok fazla söylenecek bir şey olmadığını sözlerine ekleyen Kocaman, “Maç öncesinde oyuncularıma söylediğim, önceki maçın skoru ve benzerleri bir araya getirildiğinde, hızlı oyunculardan kurulu bir takım karşısında saha yerleşimini bozmamaktı. Attığımız gole kadar doğru şekilde oynadık, saha içinde doğru pozisyonda durduk. Golden sonraki, turu geçme arzusu sahadaki dağılımı artırdı. Bundan sonra hiç istemediğimiz şey oldu. Gol için çok fazla konuşmaya gerek yok. Anlatacak hiç bir şeyim yok, soru kabul etmeyeceğim. Herkese iyi akşamlar” diyerek basın toplantısını tamamladı.



KADIKÖY’DE YÖNETİM İSTİFA SESLERİ

Vardar karşısında etkisiz bir futbol ortaya koyan Fenerbahçe’de tribünler takımı protesto etti. Vardar’ın 2. golü sonrasında ise taraftarlar yönetimi istifaya davet etti.

Vardar’ın 2. golünün sonrasında sarı-lacivertli taraftarlar, Makedon temsilcisinin oyuncularını alkışlarken, yönetimi de istifaya davet etti. Vardar’ın skoru 2-1’e getirmesinin ardından bütün tribünler yönetim istifa sesleriyle yankılanırken, tribünler oyuncuları da protesto etti. Özellikle Ozan Tufan’ın ayağına her top geldiğinde ıslıklayan taraftarlar, yalnızca Fransız oyuncu Valbuena’yı ise uzun süre alkışladı ve tecrübeli oyuncu için tezahüratlarda bulundu. Karşılaşmanın son düdüğünün çalmasıyla birlikte Fenerbahçeli taraftarlar, Valbuena’yı tribünlere çağırırken, maçı kazanan Vardar’ı da alkışladı.