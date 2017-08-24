Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
109154
ALTIN
144.058
DOLAR
3.4827
STERLİN
4.4597
EURO
4.1123
Ronaldo Avrupa'da yılın futbolcusu seçildi
Ronaldo Avrupa'da yılın futbolcusu seçildi
Fenerbahçe Avrupa'ya veda etti
Fenerbahçe Avrupa'ya veda etti
Beşiktaş'ın Devler Ligindeki rakipleri belli oldu
Beşiktaş'ın Devler Ligindeki rakipleri belli...
PFDK'den Fenerbahçe'ye para cezası
PFDK'den Fenerbahçe'ye para cezası
Neymar'dan Barcelona'ya karşı atak
Neymar'dan Barcelona'ya karşı atak

Fenerbahçe'yi iPhone 7 devirdi: Vardar 2- Fenerbahçe 1

Vardar teknik diröktörünün maç öncesi futbolcularına verdiği iPhone 7 sözü, takımını Fenerbahçe karşısında şaha kaldırdı.

Fenerbahçe'yi iPhone 7 devirdi: Vardar 2- Fenerbahçe 1

Vardar teknik diröktörünün maç öncesi futbolcularına verdiği iPhone 7 sözü, takımını Fenerbahçe karşısında şaha kaldırdı.

24 Ağustos 2017 Perşembe 23:32
Fenerbahçe'yi iPhone 7 devirdi: Vardar 2- Fenerbahçe 1

Fenerbahçe'yi iPhone 7 devirdi: Vardar 2- Fenerbahçe 1

Makedonya takımı Vardar'a kendi sahasında 2-1 yenilenen Fenerbahçe'ye taraftardan tepki yağıyor. Sosyal Medya'da 'Fenerbahçe'yi Vardar değil iPhone 7 devirdi' capsleri dolayırken, Kadıköy'de bir grup taraftar 'Yönetim istifa' sloganları ile protesto gösterisi yaptı.

KOCAMAN SÖYLEYECEK SÖZ BULAMADI

Vardar’a sahasında 2-1 kaybederek Avrupa defterini kapatan Fenerbahçe’de Teknik Direktör Aykut Kocaman, çok üzgün olduğunu belirterek, “Söyleyecek hiçbir şeyim yok. Soru kabul etmeyeceğim” ifadelerini kullandı.


Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman hem şahsı hem de takım adına büyük bir hayal kırıklığı içinde olduğunu ifade ederek, “Sportif anlamda olduğu bu işi yapanların arzusu kazanmak üzerine. Turu kaybettik. Bunun ciddi bir üzüntüsü var üzerimizde. Göreve gelmeden önce vurguladığım en önemli konu, Fenerbahçe tribünlerinden ayrılan taraftarları, yeniden yanımıza çekmekti. En büyük üzüntüm bu. Golü attığımız dakikaya kadar takıma büyük destek verdiler ancak biz işimizi yapamadık. Temel olarak en büyük üzüntüm burada” ifadelerini kullandı.


“Anlatacak hiçbir şeyim yok”


Oyunla ilgili olarak çok fazla söylenecek bir şey olmadığını sözlerine ekleyen Kocaman, “Maç öncesinde oyuncularıma söylediğim, önceki maçın skoru ve benzerleri bir araya getirildiğinde, hızlı oyunculardan kurulu bir takım karşısında saha yerleşimini bozmamaktı. Attığımız gole kadar doğru şekilde oynadık, saha içinde doğru pozisyonda durduk. Golden sonraki, turu geçme arzusu sahadaki dağılımı artırdı. Bundan sonra hiç istemediğimiz şey oldu. Gol için çok fazla konuşmaya gerek yok. Anlatacak hiç bir şeyim yok, soru kabul etmeyeceğim. Herkese iyi akşamlar” diyerek basın toplantısını tamamladı.


KADIKÖY’DE YÖNETİM İSTİFA SESLERİ

Vardar karşısında etkisiz bir futbol ortaya koyan Fenerbahçe’de tribünler takımı protesto etti. Vardar’ın 2. golü sonrasında ise taraftarlar yönetimi istifaya davet etti.
Vardar’ın 2. golünün sonrasında sarı-lacivertli taraftarlar, Makedon temsilcisinin oyuncularını alkışlarken, yönetimi de istifaya davet etti. Vardar’ın skoru 2-1’e getirmesinin ardından bütün tribünler yönetim istifa sesleriyle yankılanırken, tribünler oyuncuları da protesto etti. Özellikle Ozan Tufan’ın ayağına her top geldiğinde ıslıklayan taraftarlar, yalnızca Fransız oyuncu Valbuena’yı ise uzun süre alkışladı ve tecrübeli oyuncu için tezahüratlarda bulundu. Karşılaşmanın son düdüğünün çalmasıyla birlikte Fenerbahçeli taraftarlar, Valbuena’yı tribünlere çağırırken, maçı kazanan Vardar’ı da alkışladı.

Fenerbahçe Avrupa'ya veda etti
Fenerbahçe Avrupa'ya veda etti
PFDK'den Fenerbahçe'ye para cezası
PFDK'den Fenerbahçe'ye para cezası
Fenerbahçe-Vardar maçı saat kaçta ,hangi kanalda
Fenerbahçe-Vardar maçı saat kaçta ,hangi kanalda
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off heyecanı
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off heyecanı
Fenerbahçe tur için sahada
Fenerbahçe tur için sahada
Fenerbahçe, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir, PFDK'ya sevk edildi
Fenerbahçe, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir, PFDK'ya sevk edildi
Trabzonspor'da Burak Yılmaz müjdesi
Trabzonspor'da Burak Yılmaz müjdesi
Fenerbahçe'ye Polonyalı hakem
Fenerbahçe'ye Polonyalı hakem
Anahtar Kelimeler:
VardarFenerbahçe
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ronaldo Avrupa'da yılın futbolcusu seçildi
Ronaldo Avrupa'da yılın futbolcusu seçildi
Fenerbahçe Avrupa'ya veda etti
Fenerbahçe Avrupa'ya veda etti
Beşiktaş'ın Devler Ligindeki rakipleri belli oldu
Beşiktaş'ın Devler Ligindeki rakipleri belli oldu
Premier Lig kendi rekorunu kırdı
Premier Lig kendi rekorunu kırdı
TBF, OPET ile sponsorluk anlaşması imzaladı
TBF, OPET ile sponsorluk anlaşması imzaladı
PFDK'den Fenerbahçe'ye para cezası
PFDK'den Fenerbahçe'ye para cezası
Neymar'dan Barcelona'ya karşı atak
Neymar'dan Barcelona'ya karşı atak
2019 FIBA Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu
2019 FIBA Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim