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27 Nisan 2017 Perşembe 11:55

Fenerbahçe'yi kıskanıyorum

 Bağcılar Belediyesi'nin düzenlediği Spor Söyleşisi Programı'na konuk olan Galatasaray Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman Fenerbahçe'yi kıskandığını söyledi.

Fenerbahçe'yi kıskanıyorum
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Fenerbahçe'yi kıskanıyorum
   Bağcılar Belediyesi'nin düzenlediği Spor Söyleşisi Programı'na konuk olan Galatasaray Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman Fenerbahçe'yi kıskandığını söyledi.Ergin Ataman, basketbol ve futbol ile ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Ergin Ataman, idolünün Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Koçu Obradoviç olduğunu söyledi.
    Ergin Ataman Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın, THY Avrupa Ligi play-off turunun 3. maçında Panathinaikos Superfoods'u yenerek seride durumu 3-0 yapıp üst üste 3. kez Dörtlü Final'e yükseldiğini hatırlattı. Ergin Ataman, "Şu an 4'lü final oynamaya geçen yılın iki finalisti olan CSKA Moskova ve Fenerbahçe hak kazandı. Geçen sezon finalde Fenerbahçe CSKA'ya uzatmada kaybetmişti. Bu sezon rövanşı İstanbul'da alabilecek mi? Otoriteler Fenerbahçe'yi CSKA Moskova'nın önünde gösteriyor." dedi.
    Türk futbolunun şimdiki durumu ile ilgili eleştirilerde bulunan ve oynanan futboldan insanların zevk almadığını belirten Ataman, "Bugün statlar boşalmaya başladı. İnsanlar artık futbol maçına değil, basketbol maçına gidiyor. Futbol camiasının yatacak yeri yok." dedi.
   Basketbol kariyerinde imrenmek diye bir şey olamayacağını söyleyen Ataman, kariyerinde 2 Final Four oynadığını, 2 tane Euro Lig'de 3'üncülük, Euro Cup'da ise iki birincilik kazandığını hatırlattı. Ergin Ataman, "Karşınızda Ergin Ataman var ise politik cevap vermez.İşin doğrusunu söyler. Fenerbahçe'yi hem kıskanıyorum hem de takdir ediyorum." dedi.
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Galatasaray Koçu Ergin AtamanFenerbahçeyi Kıskanıyorum
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