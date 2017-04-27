Fenerbahçe'yi kıskanıyorum

Bağcılar Belediyesi'nin düzenlediği Spor Söyleşisi Programı'na konuk olan Galatasaray Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman Fenerbahçe'yi kıskandığını söyledi.Ergin Ataman, basketbol ve futbol ile ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Ergin Ataman, idolünün Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Koçu Obradoviç olduğunu söyledi.Ergin Ataman Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın, THY Avrupa Ligi play-off turunun 3. maçında Panathinaikos Superfoods'u yenerek seride durumu 3-0 yapıp üst üste 3. kez Dörtlü Final'e yükseldiğini hatırlattı. Ergin Ataman,dedi.Türk futbolunun şimdiki durumu ile ilgili eleştirilerde bulunan ve oynanan futboldan insanların zevk almadığını belirten Ataman,dedi.Basketbol kariyerinde imrenmek diye bir şey olamayacağını söyleyen Ataman, kariyerinde 2 Final Four oynadığını, 2 tane Euro Lig'de 3'üncülük, Euro Cup'da ise iki birincilik kazandığını hatırlattı. Ergin Ataman,dedi.