Fenerbahçe yine PFDK'na sevk edildi.

Fenerbahçe kulübü Trabzonspor maçında kötü tezahürattan ötürü PFDK sevk edildi.PFDK sevk edilen kulüpler şöyle;Hukuk Müşavirliği'nce 30.05.2017 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Kulübü futbolcusu FRANCISCO LIMA DA SILVA'nın 27.05.2017 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-ADANASPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 28.05.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 27.05.2017 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi HASAN ÇETİNKAYA'nın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 30.05.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu ONUR RECEP KIVRAK'ın 27.05.2017 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "hakaretleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 30.05.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.BURSASPOR Kulübü'nün 28.05.2017 tarihinde oynanan BURSASPOR-GENÇLERBİRLİĞİ Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2016-2017 Sezonu Spor Toto Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/12. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.KARDEMİR KARABÜKSPOR Kulübü'nün 28.05.2017 tarihinde oynanan KARDEMİR KARABÜKSPOR-KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.GAZİANTEPSPOR Kulübü'nün 28.05.2017 tarihinde oynanan GAZİANTEPSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2016-2017 Sezonu Spor Toto Süper Lig Müsabakaları Statüsünün 9/2. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 28.05.2017 tarihinde oynanan GAZİANTEPSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.BOLUSPOR Kulübü'nün 29.05.2017 tarihinde oynanan BOLUSPOR-GÖZTEPE A.Ş. TFF 1. Lig Play Off müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, BOLUSPOR Kulübü futbolcusu ANDRE CLARINDO DOS SANTOS'un aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 30.05.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.ESKİŞEHİRSPOR Kulübü'nün 29.05.2017 tarihinde oynanan ESKİŞEHİRSPOR-GİRESUNSPOR TFF 1. Lig Play Off müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Yayın Talimatı'nın 14/2 ve 13/5-8. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.GİRESUNSPOR Kulübü'nün 29.05.2017 tarihinde oynanan ESKİŞEHİRSPOR-GİRESUNSPOR TFF 1. Lig Play Off müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.ERBAASPOR Kulübü'nün 27.05.2017 tarihinde oynanan ERBAASPOR-SİLİVRİSPOR Spor Toto 3. Lig Play Off müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.SİLİVRİSPOR Kulübü'nün 27.05.2017 tarihinde oynanan ERBAASPOR-SİLİVRİSPOR Spor Toto 3. Lig Play Off müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.