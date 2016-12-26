Spor:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

26 Aralık 2016 Pazartesi 05:38

Fenerbahçe zorlu Trabzonspor deplasmanında

Fenerbahçe ve Trabzonspor Spor Toto Süper Lig Turgay Şener Sezonu ilk yarı kapanış maçında karşı karşıya geliyorlar.

Fenerbahçe zorlu Trabzonspor deplasmanında
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Fenerbahçe zorlu Trabzonspor deplasmanında
   Fenerbahçe ve Trabzonspor Spor Toto Süper Lig Turgay Şener Sezonu ilk yarı kapanış maçında karşı karşıya geliyorlar.
   Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı’nın bir anlamda kapanıl maçı da olacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak ve Lig TV’den naklen yayınlanacak.Maçın hakemi Ali Palabıyık.
   Trabzon Hüseyin Avni Eker Stadı’nda iki takımın mücadelesi ilk defa 13 Şubat 1974 yılında yaşandı.Türkiye Kupası final maçında başlayan bu 42 yıllık rekabette oynanan 117 karşılaşmanın 47’sini Fenerbahçe,37’sini Trabzonspor kazandı.33 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.Fenerbahçe bu karşılaşmalarda 146 gol atarken,Trabzonspor 126 gol kaydetti.
   Geçen sezon Fenerbahçe evinde Trabzonspor’u 2-0 yendi.Trabzon’da 4-0 önde iken karşılaşma 88.ci dakikada hakem Bülent Yıldırım tarafından çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi.Türkiye Futbol Federasyonu müsabakayı 4-0 hikmen Fenerbahçe lehine tescil etti.
Trabzonspor,Fenerbahçe maçı muhtemel 11’ler
Trabzonspor:Onur,Zeki,Durica,Uğur,Mustafa Akbaş,Onazi,Okay,Mehmet Ekici,Castillo,Yusuf,N’doye
Fenerbahçe:Volkan,Şener,Kjaer,Neustadter,İsmail,Mehmet,Souza,Lens,Alper,Sow, Fernandao
 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
FenerbahçeTrabzonspor
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TFF 1.Lig'de Göztepe liderliğini sürdürdü TFF 1.Lig'de Göztepe liderliğini sürdürdü
Lig'in ilk yarısının kralı Başakşehir Lig'in ilk yarısının kralı Başakşehir
Ümraniye deplasmanda puan peşinde 1 - 1 Ümraniye deplasmanda puan peşinde 1 - 1
Fenerbahçe'den CSKA'a tarihi fark Fenerbahçe'den CSKA'a tarihi fark
Fenerbahçe ve Darüşşafaka Doğuş Euroleague sınavındalar. Fenerbahçe ve Darüşşafaka Doğuş Euroleague sınavındalar.
Yıldızlar Karması Maçı'nda Türkiye Kazandı Yıldızlar Karması Maçı'nda Türkiye Kazandı
Yukarı Çık

TFF 1.Lig'de Göztepe liderliğini sürdürdü
TFF 1.Lig ilk yarısını deplasmanda Samsunspor'u 2-1 yenen Göztepe 31 puanla liderliğini sürdürdü

Haberi Oku