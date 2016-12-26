Fenerbahçe zorlu Trabzonspor deplasmanında

Fenerbahçe ve Trabzonspor Spor Toto Süper Lig Turgay Şener Sezonu ilk yarı kapanış maçında karşı karşıya geliyorlar.Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı’nın bir anlamda kapanıl maçı da olacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak ve Lig TV’den naklen yayınlanacak.Maçın hakemi Ali Palabıyık.Trabzon Hüseyin Avni Eker Stadı’nda iki takımın mücadelesi ilk defa 13 Şubat 1974 yılında yaşandı.Türkiye Kupası final maçında başlayan bu 42 yıllık rekabette oynanan 117 karşılaşmanın 47’sini Fenerbahçe,37’sini Trabzonspor kazandı.33 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.Fenerbahçe bu karşılaşmalarda 146 gol atarken,Trabzonspor 126 gol kaydetti.Geçen sezon Fenerbahçe evinde Trabzonspor’u 2-0 yendi.Trabzon’da 4-0 önde iken karşılaşma 88.ci dakikada hakem Bülent Yıldırım tarafından çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi.Türkiye Futbol Federasyonu müsabakayı 4-0 hikmen Fenerbahçe lehine tescil etti.Onur,Zeki,Durica,Uğur,Mustafa Akbaş,Onazi,Okay,Mehmet Ekici,Castillo,Yusuf,N’doyeVolkan,Şener,Kjaer,Neustadter,İsmail,Mehmet,Souza,Lens,Alper,Sow, Fernandao