Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 26°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
99736
ALTIN
252.536
DOLAR
5.6450
STERLİN
7.1407
EURO
6.3881

Fenerbahçe  Allahyar'ı transfer etti.

 Sari lacivertliler İranlı genç futbolcu Allahyar Seyyadmeneş ile 2023-2024 sezonunun sonuna kadar anlaşmaya vardığını açıkladı.

Fenerbahçe  Allahyar'ı transfer etti.

 Sari lacivertliler İranlı genç futbolcu Allahyar Seyyadmeneş ile 2023-2024 sezonunun sonuna kadar anlaşmaya vardığını açıkladı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 18:58
Fenerbahçe  Allahyar'ı transfer etti.

Fenerbahçe  Allahyar'ı transfer etti.

   Sari lacivertliler İranlı genç futbolcu Allahyar Seyyadmeneş ile 2023-2024 sezonunun sonuna kadar anlaşmaya vardığını açıkladı.Kulüpten yazpılan resmi açıklamada şöyle denildi.

  Kulübümüz, İranlı santrafor Allahyar Sayyadmanesh ile anlaşmaya varmıştır.

Fenerbahçemiz, 2001 doğumlu futbolcuyu 2023-24 sezonunun sonuna dek renklerine bağlamıştır.

Genç futbolcuya Kulübümüze hoş geldin diyor; hedeflerimiz yolunda Sarı Lacivert başarılarla dolu bir sezon diliyoruz.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ

 

“İLK ANDAN İTİBAREN ÇOK HEYECANLIYIM”

Fenerbahçe’nin 2023-2024 sezonunun sonuna kadar renklerine kattığı İranlı futbolcu Allahyar Sayyadmanesh, Fenerbahçe Televizyonu’na konuştu. Transfer sürecinin başından itibaren büyük heyecan duyduğunu dile getiren 18 yaşındaki futbolcu, şunları söyledi:

“İlk andan itibaren çok heyecanlıyım. Her gün heyecanlıyım. Gün sayıyorum ve çok mutluyum. Böyle büyük bir camiaya ve büyük taraftarları olan bir kulübe geldiğim için çok mutluyum. İnanılmaz heyecanlı ve mutluyum. Umarım kariyerimde yakaladığım ivmeyi Fenerbahçe’de daha da hızlandırırım ve bu camiaya, bu taraftara layık olmayı başarırım.”

Fenerbahçe’ye transferini de anlatan genç futbolcu, “Fenerbahçe’nin ilgisini ilk duyduğum andan itibaren zaten büyük bir kulüp olduğunu biliyordum ama daha çok araştırmaya başladım. Hocasıyla ilgili, taraftarlarla ilgili ve kulüple ilgili videoları izledim. Bu da benim heyecanımı katbekat artırdı. O andan itibaren zaten heyecanımı hissediyordum. Olaylar biraz hızlı gelişti. Kulübün ilgisi olduğunu zaten biliyordum. 18 yaşına bastıktan sonra da hızlı bir şekilde imzalar atıldı ve bu camiaya resmi olarak katıldım” dedi.

Sarı-lacivertli formayla elinden gelen her şeyin daha fazlasını yapacağını vurgulayan Allahyar Sayyadmanesh, “Elimden gelen her şeyin en fazlasını yapacağım. Terimin ve kanımın son damlasına kadar bu kulübün kazanması için her şeyi yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeAllahyar Seyyadmeneş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nicola Melli NBA'ya transfer oldu
Nicola Melli NBA'ya transfer oldu
Galatasaray'da transfer şov
Galatasaray'da transfer şov
Fenerbahçe transferde bombayı patlattı
Fenerbahçe transferde bombayı patlattı
Taraftarlar dikkat...Cezalar arttırıldı
Taraftarlar dikkat...Cezalar arttırıldı
Fenerbahçe genç kaleci ile anlaştı
Fenerbahçe genç kaleci ile anlaştı
TFF 2019-2020 sezonunun adını belirledi.
TFF 2019-2020 sezonunun adını belirledi.
Traktör Sazi'de Denizli dönemi | Haray haray ben Türkem
Traktör Sazi'de Denizli dönemi | Haray haray ben Türkem
Türkiye'yi ULEB Avrupa Kupası’nda 3 takım temsil edecek
Türkiye'yi ULEB Avrupa Kupası’nda 3 takım temsil edecek

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort