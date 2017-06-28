Fenerbahçe’de kombine satışı süprizi

Yeni sezona farklı bir yapılanma ve şampiyonluk parolası ile giren Fenerbahçe’de kombine satışları beklenenden az oldu.14 bin kombineli arasında yenileme yapan sayısı 3 bin civarında oldu.Kombine satışlarının yavaş gitmesinde bayram ve uzun tatil de etkili oldu. 3 Temmuz’a kadar bu rakamın artmadı bekleniyor,Başkan Aziz Yıldırım'ın şampiyonluk sözü vermesiyle Aykut Kocaman, Mehmet Ekici, Valbuena ve Dirar kadroya katıldı. Ancak taraftarın futbol kombinelerine beklenen ilgiyi göstermemesi üzerine süper yıldız transferi için çalışmalar yeniden hızlandı. 14 bin kombineli arasında yenileme yapan sayısı 3000 civarında. Bu sayının yükseltilmesi için düşünülen isim de iki yıldır gündemde olan 10 numara Hatem Ben Arfa.Fenerbahçe Yen'i sezon hazırlıklarına başladıBu arada Fenerbahçe , 2017-2018 Sezonu hazırlıklarına, dün akşam saatlerinde Can Bartu Tesislerimizde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenmanda, yeni transferlerden Mehmet Ekici ve Mathieu Valbuena da yer aldı.Antrenman saat 19.00’da başladı ve 1 saat 30 dakika sürdü. Antrenmanın başında teknik ekip ve oyuncular basın mensuplarına birlikte ve ayrı ayrı pozlar verdi. Daha sonra yeni transferlerden Valbuena ve Mehmet Ekici de basın mensuplarının kameralarına pozlar verdi. Daha sonra Aykut Kocaman, çalışmayı izleyen basın mensuplarının bayramını kutladı. Dayanıklılık koşusuyla başlayan antrenman, pozisyon çalışmaları içeren pas organizasyonlarının ardından, dar alanda çift kale maçla sona erdi.Antrenmana, milli takımlarda görev aldıkları için izinli olan oyuncularımız katılmadı. Bu oyuncularımız 4 Temmuz’da takıma katılacak. Öte yandan özel izinli olan Josef de Souza da antrenmanda yer almadı. Josef de Souza yarınki çalışmalara katılacak.