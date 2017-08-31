Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24°
parçalı az bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
110010
ALTIN
145.870
DOLAR
3.4577
STERLİN
4.4592
EURO
4.0989
A Milli Basketbol Takımı parkeye çıkıyor
A Milli Basketbol Takımı parkeye...
Milli takımda Ukrayna mesaisi sürüyor
Milli takımda Ukrayna mesaisi sürüyor
Osmanlıspor, İranlı futbolcu Sadeghian'ı kadrosuna kattı
Osmanlıspor, İranlı futbolcu Sadeghian'ı kadrosuna...
Galatasaray Denayer'i kiralıyor
Galatasaray Denayer'i kiralıyor
Ziraat Türkiye Kupasında 2. tur maçlarına devam edildi
Ziraat Türkiye Kupasında 2. tur...

Fenerbahçe'den Ben Arfa açıklaması

Fenerbahçe Kulübü ismi kulüple anılan Ben Arfa hakkında, "Oyuncunun kulübüyle olan problemleri devam etmektedir ve durumunda herhangi bir değişiklik yoktur." açıklamasında bulundu.

Fenerbahçe'den Ben Arfa açıklaması

Fenerbahçe Kulübü ismi kulüple anılan Ben Arfa hakkında, "Oyuncunun kulübüyle olan problemleri devam etmektedir ve durumunda herhangi bir değişiklik yoktur." açıklamasında bulundu.

31 Ağustos 2017 Perşembe 16:58
Fenerbahçe'den Ben Arfa açıklaması

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü, transferde ismi sarı-lacivertli kulüp ile anılan Paris Saint Germain'in yıldız oyuncusu Hatem Ben Arfa'nın kulübüyle olan problemlerinin devam ettiğini bildirdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Son dönemde medyada, futbolcu Hatem Ben Arfa'nın kulübümüze transferi ile ilgili gerçek olmayan haberler yer almaktadır." denildi.

Kulüp başkanı Aziz Yıldırım'ın daha önce bu oyuncuyla ilgili sözleri olduğu hatırlatılırken, "Geçen 1 aylık süreçte oyuncunun kulübüyle olan problemleri devam etmektedir ve durumunda herhangi bir değişiklik yoktur. Dolayısıyla oyuncunun kulübümüze transferiyle ilgili çıkan haberler yalandır." ifadeleri kullanıldı.

Muhabir: Mehmet Fatih Duman

Anahtar Kelimeler:
Aziz YıldırımFenerbahçeHatem Ben ArfaSporTransfer
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
A Milli Futbol Takımı, Ukrayna'ya gitti
A Milli Futbol Takımı, Ukrayna'ya gitti
Jason Denayer sağlık kontrolünden geçirildi
Jason Denayer sağlık kontrolünden geçirildi
Gençlerbirliği, Mesut Bakkal yönetiminde antrenmanına çıktı
Gençlerbirliği, Mesut Bakkal yönetiminde antrenmanına çıktı
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 960. randevusu
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 960. randevusu
Fenerbahçe, Salih Uçan'ı Sion'a kiraladı
Fenerbahçe, Salih Uçan'ı Sion'a kiraladı
Sezonun ilk derbisinin tarihi belli oldu
Sezonun ilk derbisinin tarihi belli oldu
A Milli Basketbol Takımı parkeye çıkıyor
A Milli Basketbol Takımı parkeye çıkıyor
İlk büyük derbide Fenerbahçe, Beşiktaş'ı ağırlayacak
İlk büyük derbide Fenerbahçe, Beşiktaş'ı ağırlayacak

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim