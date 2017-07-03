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03 Temmuz 2017 Pazartesi 20:27

Fenerbahçe’den Galatasaray’a büyük çalım

Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı , ülke basketbolumuzun en önemli oyuncularından biri olan ve Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı kaptanı Sinan Güler ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a büyük çalım
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Fenerbahçe’den Galatasaray’a büyük çalım
   Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı , ülke basketbolumuzun en önemli oyuncularından biri olan ve Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı kaptanı Sinan Güler ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
   1 metre 92 santim boyunda olan ve her iki guard pozisyonunda da forma giyebilen başarılı oyuncu, yeni sezondan itibaren Fenerbahçe’nin başarısı için mücadele edecek.

 Sinan Güler Kimdir?

8 Kasım 1983’te İstanbul’da dünyaya gelen Sinan Güler, ülkemizde üst seviyede ilk olarak Beşiktaş formasıyla 2000-2001 sezonunda boy gösterdi. Ardından eğitimi için Amerika’nın yolunu tutan ve basketbol yaşantısına da burada devam eden Sinan Güler, 2002-2006 yılları arasında Salt Lake City ve Carroll College formaları giydi.
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Anahtar Kelimeler
Sinan GülerGalatasarayFenerbahçe
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