Fenerbahçe’den Galatasaray’a büyük çalım

Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı , ülke basketbolumuzun en önemli oyuncularından biri olan ve Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı kaptanı Sinan Güler ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
1 metre 92 santim boyunda olan ve her iki guard pozisyonunda da forma giyebilen başarılı oyuncu, yeni sezondan itibaren Fenerbahçe’nin başarısı için mücadele edecek.
Sinan Güler Kimdir?
8 Kasım 1983’te İstanbul’da dünyaya gelen Sinan Güler, ülkemizde üst seviyede ilk olarak Beşiktaş formasıyla 2000-2001 sezonunda boy gösterdi. Ardından eğitimi için Amerika’nın yolunu tutan ve basketbol yaşantısına da burada devam eden Sinan Güler, 2002-2006 yılları arasında Salt Lake City ve Carroll College formaları giydi.