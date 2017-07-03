03 Temmuz 2017 Pazartesi 20:27

Fenerbahçe’den Galatasaray’a büyük çalım

Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı , ülke basketbolumuzun en önemli oyuncularından biri olan ve Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı kaptanı Sinan Güler ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.