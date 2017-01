Fenerbahçe’den Kayserispor maçı bilet fiyatları isyanı.

Fenerbahçe Süper Toto Süper Lig’in 19. haftasında, Kayseri’de Kayserispor ile oynacakları maç için misafir takım tribünlerinde yer alacak taraftarlarımız için ayrılan koltukların bedelini 150 TL olarak belirlenmesine itiraz etti.Kulüp resmi sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi.“Kayseri’de yaşayan ve takımlarını bir futbol sezonunda en fazla bir defa görme fırsatı olan taraftarlarımızın, bu tek müsabakayı izleyebilmesi için Kayserispor Yönetimi tarafından belirlenmiş fahiş bilet fiyatının, ne ekonomik ne de mantıksal herhangi bir izahı bulunmamaktadır. Ülkemizin içinden geçtiği çalkantılı bu dönemde, sporun, ortak dayanışma ruhu yaratmak için en uygun araç olduğu söylemi ile taban tabana zıt bu uygulamanın takdirini başta kamuoyu olmak üzere, tüm kesimlerin takdirine sunuyoruz. Ayrıca bu uygulamanın karşılıklılık ilkesine de aykırı olduğunu hatırlatmakta yarar görüyoruz. Zira Yönetimimiz, ligin ilk yarısında, sahamızda oynanan Lig maçında, Kayserispor taraftarlarına, taraftarlarımıza uygulanan bilet fiyatının aynısını uygulamış, tüm Migros Kale Arkası Tribünü’nün bilet fiyatını 75 TL belirleyerek 2 kulüp taraftarını birbirinden ayırmamıştır.Kayserispor Yönetimi’nin, her şeyden önce Kayseri’de yaşayan ve yılda en çok 1 kez takımlarını görme şansına sahip olan Fenerbahçe taraftarlarının ekonomik olarak istismarı niteliğindeki bu karar, büyük bir gayret ile ülkemizde hakim kılınmaya çalışılan dayanışma ve birlik olma anlayışına vurulmuş bir darbe niteliğindedir. Haksız kazancı, yüksek ideallere tercih eden bu anlayışı nefret ile kınıyoruz. Ayrıca son yıllarda, futbol maçlarında, tribünlerin boş kalmasının önüne geçilmesi adına sürdürülen her türlü çaba ve çalışmayı baltalayan bu anlayışın, kulüplerin bir araya geldiği ortak platformlarda Kayserispor Yönetimi’nin söylemleri ile bağdaşmadığını kamuoyunun bilmesini isteriz. Kulüplerin bir araya geldiği ortak platformlarda sürekli örneklerini gördüğümüz bu ikiyüzlü ve samimi olmayan yaklaşımlarını kamuoyunun bilgisine sunarız.Kayserispor Yönetim Kurulu’nun bu uygulaması, ayrıca Futbol Disiplin Talimatlarına da açıkça aykırıdır. Kendilerinden futbolun yararına olacak hiçbir beklentimiz olmasa da her fırsatta Türk Futbolunun ortak faydasından yana olduğunu ifade eden Türkiye Futbol Federasyonu’nun bu uygulama karşısındaki olası tasarrufunu kamuoyu ile paylaşmaya davet ediyoruz.Türkiye Futbol Federasyonu’na tarafımızdan gönderilen yazıyı kamuoyuyla paylaşıyoruz.”