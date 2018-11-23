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Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir'in rakipleri belli oldu

 Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu maçlarının kura çekimi bugün yapıldı. Fenerbahçe Giresunspor'la, Galatasaray Keçiörengücü'yle eşleşti...

Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir'in rakipleri belli oldu

 Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu maçlarının kura çekimi bugün yapıldı. Fenerbahçe Giresunspor'la, Galatasaray Keçiörengücü'yle eşleşti...

23 Kasım 2018 Cuma 10:35
Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir'in rakipleri belli oldu

FenerbahçeGalatasaray, Başakşehir'in rakipleri belli oldu

   

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu müsabakalarının kura çekimi yapıldı. Fenerbahçe Giresunspor'la, Galatasaray Keçiörengücü'yle eşleşti...


Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen kura çekimiyle Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu.

Çift maç eliminasyon sistemine göre oynanacak bu etaba, 4. eleme turunu geçen 28 takımın yanı sıra, Galatasaray, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Akhisarspor da dahil oluyor.

Seribaşı takım uygulamasının bulunduğu bu turda ilk maçlar 4, 5 ve 6 Aralık'ta, rövanş müsabakaları ise 18, 19 ve 20 Aralık'ta oynanacak.

İŞTE EŞLEŞMELER

Antalyaspor - Darıca Gençlerbirliği

Sivas Belediye Spor - Trabzonspor

Çaykur Rizespor - Balıkesirspor Baltok

Nazilli Belediyespor - Göztepe

Gençlerbirliği - Hatayspor

Adana Demirspor - Başakşehir

Boluspor - Van BŞB

Altay - Kayserispor

Ümraniyespor - 1461 Trabzon

Menemen Bld - Kasımpaşa

Fenerbahçe - Giresunspor

Fatih Karagümrük - Akhisarspor

Aytemiz Alanyaspor - Kahramanmaraşspor

Bodrumspor - Ankaragücü

Evkur Yeni Malatyaspor - Etimesgut Bld.

Keçiörengücü - Galatasaray

Son Güncelleme: 24.11.2018 05:54
Anahtar Kelimeler:
BaşakşehirFenerbahçeGalatasarayZiraat Türkiye Kupası
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