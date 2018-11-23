Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir'in rakipleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu müsabakalarının kura çekimi yapıldı. Fenerbahçe Giresunspor'la, Galatasaray Keçiörengücü'yle eşleşti...
Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen kura çekimiyle Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu.
Çift maç eliminasyon sistemine göre oynanacak bu etaba, 4. eleme turunu geçen 28 takımın yanı sıra, Galatasaray, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Akhisarspor da dahil oluyor.
Seribaşı takım uygulamasının bulunduğu bu turda ilk maçlar 4, 5 ve 6 Aralık'ta, rövanş müsabakaları ise 18, 19 ve 20 Aralık'ta oynanacak.
İŞTE EŞLEŞMELER
Antalyaspor - Darıca Gençlerbirliği
Sivas Belediye Spor - Trabzonspor
Çaykur Rizespor - Balıkesirspor Baltok
Nazilli Belediyespor - Göztepe
Gençlerbirliği - Hatayspor
Adana Demirspor - Başakşehir
Boluspor - Van BŞB
Altay - Kayserispor
Ümraniyespor - 1461 Trabzon
Menemen Bld - Kasımpaşa
Fenerbahçe - Giresunspor
Fatih Karagümrük - Akhisarspor
Aytemiz Alanyaspor - Kahramanmaraşspor
Bodrumspor - Ankaragücü
Evkur Yeni Malatyaspor - Etimesgut Bld.
Keçiörengücü - Galatasaray