Fenerbahçe,Konyaspor maçı kaçta hangi kanalda

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftası,Fenerbahçe ile Atiker Konyaspor maçı ile başlıyor. 44 puanla 4. sırada yer alan Fenerbahçe evinden iyi sonuçla ayrılarak çıkışa geçmek istiyor.
Bu akşam saat 20.00'de başlayacak karşılaşma beIN Sports kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Fenerbahçenin Hollandalı yıldızı Jeremain Lens, Atiker Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.Babasını 12 gün önce kaybeden Lens, cenaze töreni için Surinama gitti. Geçen hafta sonu Hollandaya oradan da Surinama geçen Lens, babasını yarın düzenlenecek cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlayacak. Lens, bu yüzden bu akşam oynanacak Atiker Konyaspor maçında yer alamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlığı devam eden kaleci Volkan Demirel ve Simon Kjaerin durumu ise maç saati belli olacak.Fenerbahçede sarı kart cezaları sona eren Josef de Souza ve Hasan Ali Kaldırım, teknik direktör Dick Advocaatın şans vermesi durumunda oynayabilecek.
Öte yandan sarı-lacivertlilerde Volkan Şen, Miroslav Stoch ve Ozan Tufan, bu akşam oynanacak maçta sarı kart görmeleri durumunda ligin 26. haftasındaki Kardemir Karabükspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.
Fenerbahçe ile Atiker Konyaspor, ligde yarın 32. kez karşı karşıya gelecek.Süper Lig'de ilk kez 1988-1989 sezonunda mücadele etmeye başlayan ve Fenerbahçe ile toplam 31 maçta karşılaşan Konyaspor, sadece 3 kez galip gelebildi. Fenerbahçe, rakibini 27 kez yenerken, taraflar arasında yalnızca bir maç berabere sonuçlandı.