Fenerbahçe'nin sağ bek oyuncusu Van Der Wiel dolandırıldığını açıkladı.A Haber'e konuşan Van der Wiel'in açıklamaları şöyle: "Futbol kariyerim için Türkiye'ye geldim. Türkiye'nin insanlarını seviyorum. Ümit Akbulut'la tanıştım. İş yapmayı teklif etti. Organizasyon yapacağım diye para istedi. 4 ay içinde sürekli para verdim. 4.5 milyon dolar kadar para verdim. "En son 600 bin dolar daha vermen lazım, burası Türkiye verdiğin paraları unut" dedi. Wiel şöyle devam etti, "Bir insan özelk hayatından böyle dolandırılınca futbol hayatı dahil bütün hayatı etkileniyor. Ben burada futbol oynamayı ve yatırım yapmayı düşündüm ama maelesef böyle kötü bir insanla karşılaştım. Justin Bieber'ı getireceğini söyledi bu isimleri kullanarak beni kandırdı. Türk adaletine güveniyorum bu tarz dolnadırıcılıkları sadece Türk adaleti durdurabilir." Van Der Wiel avukatıyla birlikte Asayiş Şube'ye başvurdu.
Fenerbahçeli futbolcu dolandırıldı
Fenerbahçe'nin sağ bek oyuncusu Van Der Wiel dolandırıldığını açıkladı.
Fenerbahçe'nin sağ bek oyuncusu Van Der Wiel dolandırıldığını açıkladı.A Haber'e konuşan Van der Wiel'in açıklamaları şöyle: "Futbol kariyerim için Türkiye'ye geldim. Türkiye'nin insanlarını seviyorum. Ümit Akbulut'la tanıştım. İş yapmayı teklif etti. Organizasyon yapacağım diye para istedi. 4 ay içinde sürekli para verdim. 4.5 milyon dolar kadar para verdim. "En son 600 bin dolar daha vermen lazım, burası Türkiye verdiğin paraları unut" dedi. Wiel şöyle devam etti, "Bir insan özelk hayatından böyle dolandırılınca futbol hayatı dahil bütün hayatı etkileniyor. Ben burada futbol oynamayı ve yatırım yapmayı düşündüm ama maelesef böyle kötü bir insanla karşılaştım. Justin Bieber'ı getireceğini söyledi bu isimleri kullanarak beni kandırdı. Türk adaletine güveniyorum bu tarz dolnadırıcılıkları sadece Türk adaleti durdurabilir." Van Der Wiel avukatıyla birlikte Asayiş Şube'ye başvurdu.