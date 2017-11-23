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Fenerbahçeli futbolcu Giuliano: Şampiyonluk yarışı içinde oluruz

Fenerbahçeli futbolcu Giuliano, "Puan farkını biraz azalttık. Kendi işimize bakmalıyız. Kendi maçlarımızı kazanırsak, sonuna kadar şampiyonluk yarışı içinde oluruz." dedi.

Fenerbahçeli futbolcu Giuliano: Şampiyonluk yarışı içinde oluruz

Fenerbahçeli futbolcu Giuliano, "Puan farkını biraz azalttık. Kendi işimize bakmalıyız. Kendi maçlarımızı kazanırsak, sonuna kadar şampiyonluk yarışı içinde oluruz." dedi.

23 Kasım 2017 Perşembe 16:01
Fenerbahçeli futbolcu Giuliano: Şampiyonluk yarışı içinde oluruz

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Giuliano Victor de Paula, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapılacak antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Giuliano, diğer takımlara değil kendi performanslarına bakmaları durumunda başarılı olacaklarına inandığı belirtti.

Lider Galatasaray'ın güçlü bir takım olduğunu aktaran Brezilyalı futbolcu, "Puan farkını biraz azalttık. Kendi işimize bakmalıyız. Kendi maçlarımızı kazanırsak, sonuna kadar şampiyonluk yarışı içinde oluruz. En büyük rakibiniz bir akşam önce kaybettiği zaman bizim için iyi oluyor ama kendimize bakmalıyız. Motivasyon rakiplere değil kendimize bağlı olmalı. Galatasaray'ın kaybetmesi bizim için iyidir. Galatasaray önceki haftalarda kaybedince kazanamıyorduk ve bu bir işe yaramıyordu. Öncelikle bizim kazanmamız lazım." dedi.

"Sezon başında beraberlik görüntümüz yoktu"

Giuliano, sezon başında takımda birlik beraberlik görüntüsünün olmadığını ancak özellikle son hafta Demir Grup Sivasspor karşısındaki maçta iyi bir performans ortaya koyduklarını dile getirdi.

Futbol takım halinde oynandığı vurgulayan 27 yaşındaki futbolcu, "Sezonun başında burada eksiklerimiz vardı. Sezon başında birlik beraberlik görüntümüz yoktu. Son maçta ise birbirimize daha yakın olduğumuzu gördük. Bunu sezon başında başaramamıştık. Biz bu görüntüyü sürdürürsek başarımız devam eder." ifadelerini kullandı.

Oynadığı mevkiyle ilgili gelen soruları da cevaplayan Giuliano, "Daha merkezde görev almayı tercih ediyorum. Burada Giuliano'nun hoşlandığı pozisyon vardır, bir de takımın hayrına olacak bir pozisyon. Takımın iyiliğini düşünen bir hoca var. Onun kararlarına her zaman saygı duyarım. Kenara yakın bir pozisyonda görev alıyorum.Takım için bu iyiyse benim için yeterlidir. Hocamızın kararına saygı duyuyorum. Nerede oynarsam en iyisini vermeye çalışıyorum. Tercihim merkezde oynamak ama bunun bir önemi yok." diye konuştu.

"Lucescu'ya özel sevgi duyuyorum"

Giuliano, geçen sezon Zenit'te birlikte çalıştığı A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Mircea Lucescu'yla ilgili soruları şöyle yanıtladı:

"Lucescu özel sevgi duyduğum biri. Onunla bir yıl çalıştım ve çok şey öğrendim. Çok zeki. 40 yılın üzerinde futbolun içinde. O bir şey söylüyorsa anlamı vardır. Onun dedikleri her zaman kıymetlidir. Türk Milli Takımı'nda zorlu bir hedef başarmaya çalışıyordu. İstediği gibi sonuç alamadı. Ona inanıyorum. Yapacaklarıyla Türkiye'yi yukarılara çıkaracaktır."

Muhabir: Erkan Tiryaki

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeFutbolGiuliano Victor De PaulaSporSÜPERLİGşampiyonluk Yarışı
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