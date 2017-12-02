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Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa

Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa

Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.

02 Aralık 2017 Cumartesi 09:38
Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa

İSTANBUL (AA) - Ülker Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak Fenerbahçe - Kasımpaşa maçında hakem Ümit Öztürk düdük çalacak.

İyi başlayamadığı ligin son 2 haftasını kayıpsız geçerek çıkış yakalayan sarı-lacivertli ekip, kendisi gibi yükselişte olan Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Ligde 13 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 23 puan toplayan Fenerbahçe, averajla 3. sırada yer alıyor. Kasımpaşa ise 18 puanla haftaya 10. sırada girdi.

Forvette eksik var

Fenerbahçe, Kasımpaşa müsabakası öncesinde hücum bölgesinde sorun yaşıyor.

Ligin 13. haftasındaki Antalyaspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Hollandalı Vincent Janssen, Kasımpaşa'ya karşı forma giyemeyecek. Aynı mücadelede sakatlanan İspanyol golcü Roberto Soldado ile uzun süreli sakatlığı bulunan Brezilyalı santrfor Jose Fernandao da yarınki maçta oynayamayacak.

Teknik direktör Aykut Kocaman'ın elinde alternatif isim olarak sakatlıktan yeni çıkmasına rağmen Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Adana Demirspor maçında kadroya alınmayan Hollandalı Robin van Persie ile genç oyuncu Ahmethan Köse bulunuyor.

Orta sahada ise Adana Demirspor mücadelesinde sakatlanan Mehmet Ekici, Kasımpaşa mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.

İki oyuncu ceza sınırında

Fenerbahçe'de iki futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor.

Süper Lig'de geride kalan 13 haftada üçer sarı kartı bulunan Hasan Ali Kaldırım ile Roman Neustaedter, Kasımpaşa karşılaşmasında sarı kart görmeleri durumunda 15. haftadaki Bursaspor maçında cezalı duruma düşecek.

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeFutbolKasımpaşaSporSüper Liğ
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