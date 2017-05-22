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22 Mayıs 2017 Pazartesi 10:14

Fenerbahçe’nin şampiyonluk maçı ünlüler geçidine sahne oldu

Fenerbahçe avrupa şampiyonu olduğu maçta taraftarlar kadar ünlü isimlerde geceye damgasını vurdu.

Fenerbahçe'nin şampiyonluk maçı ünlüler geçidine sahne oldu
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Fenerbahçe’nin şampiyonluk maçı ünlüler geçidine sahne oldu
    Fenerbahçe avrupa şampiyonu olduğu maçta taraftarlar kadar ünlü isimlerde geceye damgasını vurdu.
Basketbolda Avrupa’nın en büyük kupasını Yunan Olympiakos’u 80-64 yenen Fenerbahçe kazandı. Final maçı, Ataköy’de Sinan Erdem Salonu’nda yapıldı. Bu tarihi geceye tanıklık ederek maçı tribünden takip edenler arasında birçok ünlü isim de vardı.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, maçı Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk ve sarı-lacivertli kulübün eski yöneticisi Ali Koç’la aynı sırada oturarak izledi.

Karşılaşmayı Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın da izledi.

Maçı ünlü restoran sahibi Nusret et lokantları sahibi Nusret Gökçe de izledi.

Tv ( kanalının sahibi Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı da karşılaşmayı izledi.

Tv 8’in başarılı programı 3 adam yapımcıları Oğuzhan Koç – Eser Sedef Avcı’de maçı izleyenler arasındaydı.

Oyuncu Emre Karayel’de geceye renk katan isimler arasındaydı.
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