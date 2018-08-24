Fenerbahçe’nin yeni golcüsü İstanbul’da
“Kulübümüzün, bonservisiyle birlikte kadrosuna katmak üzere kulübü FC Zürich ile anlaştığı 24 yaşındaki santrafor Michael Frey İstanbul'a geldi. Oyuncu, İstanbul’da sağlık kontrolünden geçecek.”
Fenerbahçe’de hareketli günler devam ediyor
Fenerbahçe’nin yeni golcüsü İstanbul’da
“Kulübümüzün, bonservisiyle birlikte kadrosuna katmak üzere kulübü FC Zürich ile anlaştığı 24 yaşındaki santrafor Michael Frey İstanbul'a geldi. Oyuncu, İstanbul’da sağlık kontrolünden geçecek.”