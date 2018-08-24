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Fenerbahçe’nin yeni golcüsü İstanbul’da

Fenerbahçe’de hareketli günler devam ediyor

Fenerbahçe’nin yeni golcüsü İstanbul’da

Fenerbahçe’de hareketli günler devam ediyor

24 Ağustos 2018 Cuma 07:26
Fenerbahçe’nin yeni golcüsü İstanbul’da

Fenerbahçe’nin yeni golcüsü İstanbul’da

    Fenerbahçe’de hareketli günler devam ediyor.Son olarak forvet mevkisine futbolcu alan sarılacivertlilerini yeni transferi İstanbul’ a geldi.Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi,

   “Kulübümüzün, bonservisiyle birlikte kadrosuna katmak üzere kulübü FC Zürich ile anlaştığı 24 yaşındaki santrafor Michael Frey İstanbul'a geldi. Oyuncu, İstanbul’da sağlık kontrolünden geçecek.”

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeMichael Frey
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