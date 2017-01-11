Fenerbahçe,Partizan karşısında

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Fenerbahçe ikinci hazırlık maçını Partizan ile oynayacak.İlk oynadıkları hazırlık maçında Denizlispor'u farklı yenen Fenerbahçe bu akşam saat 20.00'de Arnavutluk'un Partizan takımıyla Antalya Akdeniz Üniversitesi Stadyumu'nda karşılaşacak.Maçı teve 2'den naklen yayınlayacak.

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