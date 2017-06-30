Fenerbançe Aykut Kocaman'a emanet

AZİZ YILDIRIM: YENİ TANIMADIK

AYKUT KOCAMAN: BİZİM İÇİN ZİRVE BURASIDIR

'de 2.dönemi resmen başladı. Kocaman, düzenlenen imza töreniyle resmen sarı-lacivertli ekibin teknik patronu olduFenerbahçe'de Aykut Kocaman devri resmen başladı. Sarı-Lacivertli ekipte 2. sezonunu geçirecek olan Kocaman için, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde imza töreni gerçekleşti."Biz Aykut hocayı 4 sene önce tanımadık. 27 yıldır tanışıyoruz. İnsanlar sevdiklerine kızabilirler. Bizim ortak paydamız Fenerbahçe. Aykut Kocaman'la hayata bakış açımız da aynı. Ben şahsım olarak 'dar ağacında olsam bile son sözüm Fenerbahçe' diyen insanım. Yanlış da olsa kimse beni yargılayamaz. Geçmişte 'Aykut Kocaman bir daha gelemez' demişimdir. Hayatta her şey değişim üzerine kurulmuştur. İnşallah bizler gitsek dahi uzun yıllar burada kalır. Fenerbahçelidir, kongre üyesidir. Bu birlik ve beraberlik ölene dek sürecektir. Onun Fenerbahçeliliği'ni kimse sorgulayamaz. Allah yolunu açık etsin."Ben bunu şahsım adına söylüyorum; bizim için hiçbir yer değil, burasıdır zirve. Tekrar bu anlamda burada olmak son derece gurur verici. Bunun için de Aziz Yıldırım ve yönetimine teşekkür ediyorum. Fenerbahçe dünyanın en büyük spor kulübüdür. Yapmamız gereken tek şey silkelenip önce yürümeye sonra da koşmaya başlamamızdır. 4 senedir şampiyonluğun arkasında kalıyor bu takım.