﻿
Spor:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

30 Haziran 2017 Cuma 14:38

Fenerbançe Aykut Kocaman'a emanet

Sarı-Lacivertli ekipte 2. sezonunu geçirecek olan Kocaman için, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde imza töreni gerçekleşti.

Fenerbançe Aykut Kocaman'a emanet
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Fenerbançe Aykut Kocaman'a emanet

Fenerbahçe'de 2. Aykut Kocaman dönemi resmen başladı. Kocaman, düzenlenen imza töreniyle resmen sarı-lacivertli ekibin teknik patronu oldu

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman devri resmen başladı. Sarı-Lacivertli ekipte 2. sezonunu geçirecek olan Kocaman için, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde imza töreni gerçekleşti.

AZİZ YILDIRIM: YENİ TANIMADIK

"Biz Aykut hocayı 4 sene önce tanımadık. 27 yıldır tanışıyoruz. İnsanlar sevdiklerine kızabilirler. Bizim ortak paydamız Fenerbahçe. Aykut Kocaman'la hayata bakış açımız da aynı. Ben şahsım olarak 'dar ağacında olsam bile son sözüm Fenerbahçe' diyen insanım. Yanlış da olsa kimse beni yargılayamaz. Geçmişte 'Aykut Kocaman bir daha gelemez' demişimdir. Hayatta her şey değişim üzerine kurulmuştur. İnşallah bizler gitsek dahi uzun yıllar burada kalır. Fenerbahçelidir, kongre üyesidir. Bu birlik ve beraberlik ölene dek sürecektir. Onun Fenerbahçeliliği'ni kimse sorgulayamaz. Allah yolunu açık etsin."

AYKUT KOCAMAN: BİZİM İÇİN ZİRVE BURASIDIR

Ben bunu şahsım adına söylüyorum; bizim için hiçbir yer değil, burasıdır zirve. Tekrar bu anlamda burada olmak son derece gurur verici. Bunun için de Aziz Yıldırım ve yönetimine teşekkür ediyorum. Fenerbahçe dünyanın en büyük spor kulübüdür. Yapmamız gereken tek şey silkelenip önce yürümeye sonra da koşmaya başlamamızdır. 4 senedir şampiyonluğun arkasında kalıyor bu takım. 
Fenerbahçede kombine satışı süprizi
Fenerbahçe’de kombine satışı süprizi
Fenerbahçe 2017 - 2018 futbol sezonunu resmen açtı
Fenerbahçe 2017 - 2018 futbol sezonunu resmen açtı
Lens Fenerbahçe ile anlaştı
Lens Fenerbahçe ile anlaştı
Fenerbahçe kombine rekoru kırdı
Fenerbahçe kombine rekoru kırdı
Fenerbahçe takım halinde Survivor#039;da finale kaldı
Fenerbahçe takım halinde Survivor'da finale kaldı
Fenerbahçe#039;nin hazırlık maç programı belli oldu
Fenerbahçe'nin hazırlık maç programı belli oldu
Emre yuvaya dönüyor
Emre yuvaya dönüyor
Kadıköy#039;e heykeli dikilecek
Kadıköy'e heykeli dikilecek
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
FenerbahçeAykut Kocaman
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçe’de kombine satışı süprizi Fenerbahçe’de kombine satışı süprizi
Galatasaray'da yeni sezon için hazırlıklar sürüyor Galatasaray'da yeni sezon için hazırlıklar...
Fenerbahçe 2017 - 2018 futbol sezonunu resmen açtı Fenerbahçe 2017 - 2018 futbol sezonunu resmen açtı
Ozan Tufan Benfica ile anlaştı Ozan Tufan Benfica ile anlaştı
Dursun Özbek; Transferler iki haftada biter Dursun Özbek; Transferler iki haftada biter
Lens Fenerbahçe ile anlaştı Lens Fenerbahçe ile anlaştı
Yukarı Çık

Fenerbahçe’de kombine satışı süprizi
Yeni sezona farklı bir yapılanma ve şampiyonluk parolası ile giren Fenerbahçe’de kombine satışları beklenenden...

Haberi Oku