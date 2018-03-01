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Fernandao'nun cezasına indirim

TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli futbolcu Fernandao'nun 2 maçlık cezasını 1'e indirdi.

Fernandao'nun cezasına indirim

TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli futbolcu Fernandao'nun 2 maçlık cezasını 1'e indirdi.

01 Mart 2018 Perşembe 18:50
Fernandao'nun cezasına indirim

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli futbolcu Jose Fernandao'nun 2 maçlık cezasını 1'e indirdi.

Kurulun toplantısından sonra TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) taraftarlara yönelik hakareti nedeniyle Fernandao'ya verdiği cezada indirime gidildi.

TFF Tahkim Kurulunun cezayı bir maça düşürme sebebi ise "Futbolcunun eyleminin, 'sportmenliğe aykırı hareket' olarak değerlendirilmesi gerekir." şeklinde belirtildi.

Fernandao, bugün Beşiktaş ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında cezasını çekecek ve hafta sonu Spor Toto Süper Lig'de Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında forma giyebilecek.

Öte yandan, PFDK'nın Galatasaray'a verdiği 100 bin lira para cezası da onandı.

Muhabir: Erkan Tiryaki

Son Güncelleme: 01.03.2018 15:59
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Futbol FederasyonuTahkim KuruluSporJose FernandaoIndirimFutbol
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