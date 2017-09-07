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Fernando:Böyle taraftar grubu görmedim

Galatasaray’ın sezon başında kadrosuna kattığı Fernando Reges, Galatasaray Televizyonu’na özel olarak açıklamalarda bulundu.

Fernando:Böyle taraftar grubu görmedim

Galatasaray’ın sezon başında kadrosuna kattığı Fernando Reges, Galatasaray Televizyonu’na özel olarak açıklamalarda bulundu.

07 Eylül 2017 Perşembe 13:05
Fernando:Böyle taraftar grubu görmedim

Fernando:Böyle taraftar grubu görmedim

   Galatasaray’ın sezon başında kadrosuna kattığı Fernando Reges, Galatasaray Televizyonu’na özel olarak açıklamalarda bulundu. Fernando’nun açıklamaları şu şekilde:  “İlk 1 ay tabii ki her zaman için zordur. İlk kez geldiğiniz bir yer ve yeni bir yere alışıyorsunuz. Adaptasyon sürecim çok çabuk ilerledi. İlk geldiğimiz zaman biliyorsunuz bir hazırlık maçı vardı. Galatasaray kariyerime çok çabuk şekilde giriş yaptım aslında. Ama burada herkesin yardımıyla birlikte çok iyi bir şekilde devam ediyorum. Ondan sonra da kazandığımız maçların verdiği moralle gayet iyi şekilde sürüyor.Buradaki adaptasyon sürecimde takım arkadaşlarımın bana inanılmaz katkıları oldu. Onların bana yaklaşımı, diğer taraftan hocamız da benim için çok önemliydi ve bana verdiği destek tabii ki. Taraftarımızı unutmamak lazım. Çünkü onların da desteği ile birlikte adaptasyon süreci çok hızlı gelişti.Mükemmel bir atmosfer yaratıyorlar. Hem içerde, hem de dışarda oynadığımız maçlarda her zaman bizim yanımızdalar. Şunu tüm samimiyetimle söyleyebilirim ki, şu zamana kadar gördüğüm en iyi taraftar grubu. Hem oynadığım takımlarda hem de rakiplerimde hiç böyle bir taraftar grubu görmedim. 90 dakika boyunca bize destek veriyorlar. Onların desteği çok önemli. Umarım sezon sonu hep birlikte mutlu sona ulaşırız.” 

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayFernando Reges
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