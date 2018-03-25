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Ferrari 2018'e iyi başladı

Formula 1'de yeni sezonun Avustralya'da düzenlenen ilk yarışını, Ferrari'den Vettel kazandı.

Ferrari 2018'e iyi başladı

Formula 1'de yeni sezonun Avustralya'da düzenlenen ilk yarışını, Ferrari'den Vettel kazandı.

25 Mart 2018 Pazar 10:26
Ferrari 2018'e iyi başladı

ANKARA (AA) - 2018 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın açılış yarışı Avustralya Grand Prix'sinde, Ferrari takımının Alman pilotu Sebastian Vettel birinci oldu.

Formula 1 sezonunun ilk mücadelesi, Avustralya'nın Melbourne kentiyle aynı adı taşıyan 5,303 kilometrelik pistte 58 tur üzerinden yapıldı.

Yarışa "pole" pozisyonunda başlayan Mercedes'ten Lewis Hamilton ile arkasındaki Ferrari sürücüleri Kimi Raikkonen ve Sebastian Vettel, startta yerlerini korudu.

Sanal güvenlik aracı uygulamasını fırsata çevirdi

İlk iki sıradaki Hamilton ve Raikkonen "pit stop" gerçekleştirdikten sonra pistte kalmayı tercih eden Vettel, Haas pilotlarının art arda yolda kalmasıyla 28. turda başlatılan sanal güvenlik aracı uygulamasını fırsata çevirdi.

Vettel, "pit stop" sonrası Hamilton'ın önünde lider olarak piste döndü. Sonrasında güvenlik aracı eşliğinde devam eden yarış, 31. turda yeniden başladı.

Kalan bölümde farkı koruyan Vettel, 1.29.33.283'lük derecesiyle kariyerinin 48. birinciliğini elde etti. Vettel'in 5 saniye arkasında bitiş çizgisine gelen Hamilton ikinci, liderin 6.3 saniye gerisindeki Raikkonen ise üçüncü oldu.

Bu sonuçla 25 puan toplayan Vettel, pilotlar klasmanında zirveye oturdu. Hamilton 18 puanla ikinci, Raikkonen de 15 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Sezonun ikinci yarışı Bahreyn Grand Prix'si 8 Nisan'da yapılacak.

Muhabir: Hüseyin Burak Demirer

Son Güncelleme: 25.03.2018 07:47
Anahtar Kelimeler:
SporSebastian VettelOtomobil SporlarıFormula 1FerrariAvustralya
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